Uitdaging voor 2020: HRM heeft sleutelrol in retail

Wat zijn de grootste uitdagingen voor retailers in het nieuwe decennium? De afgelopen tien jaar stonden vooral in het teken van de strijd tussen online en offline verkoop. En wat bleek? Echt succesvol zijn de winkels en merken die een goede balans tussen beide weten te vinden. Retail is dus nog steeds (ook) mensenwerk. En juist daar zal de uitdaging de komende jaren groot blijven. Hoe vind je de juiste mensen voor dat werk en hoe houd je ze binnen, betrokken en blij?

Momenteel staan er zo’n 57 duizend vacatures open in retail en handel. Goede medewerkers hebben de banen dus min of meer voor het uitkiezen. Dat geldt voor degenen die ‘in between jobs’ zitten, maar ook voor de medewerkers die bij uw organisatie werken. Hoe vast zitten die bij u? Zijn ze tevreden over hun werk en beloning of kijken ze geregeld of het gras bij de buren niet nog modieuzer groen is? Weet u überhaupt hoe de vlag erbij hangt?

Gericht talenten zoeken en vinden

Voor een werkgever is het belangrijk om gedetailleerd inzicht te hebben in de toestand op de werkvloer. Als HR en Recruitment Manager wilt u niet alleen de gegevens over aantallen en kosten, maar ook over vaardigheden, wensen, ambities en groeimogelijkheden van medewerkers. Zo weet u of de juiste talenten en capaciteiten in huis zijn, wie ondersteuning of training behoeft om verder te groeien en waar extra versterking nodig is. Op basis van die inzichten kunt u vervolgens ook heel gericht talenten zoeken, vinden en onboarden.

Veel succesvolle retailbedrijven werken met Workday Human Capital Management (HCM) om hun mensen en organisatie effectief te managen. Workday HCM biedt vanuit één geïntegreerd systeem zowel de inzichten als de instrumenten om in deze dynamische markt de juiste mensen te vinden, binden en boeien. Dat helpt HR en Recruitment Managers om steeds grip te houden op de kosten en capaciteiten van het medewerkersbestand, van zowel de oproepkrachten, flexwerkers als vaste medewerkers. Zo kunnen zij er ook voor zorgen dat de organisatie over de juiste talenten, vaardigheden en kennis beschikt om te blijven groeien en de doelstellingen te behalen.

Mensen en organisatie excelleren

Dankzij Workday kunnen managers vanuit elke locatie en vanaf elk apparaat veilig beschikken over relevante en realtime HR-informatie. Dat maakt de beslissingsprocedure sneller en beter; store managers kunnen zo snel personeel werven, aannemen en inwerken. Workday is een cloudoplossing. Dat betekent ten eerste dat iedereen overal en altijd met dezelfde gegevens werkt en ten tweede dat IT nauwelijks tijd kwijt is aan onderhoud en systeembeheer.

Retail is vooral mensenwerk. Als HR en Recruitment Manager heeft u een centrale en strategische positie in de organisatie. Dan is het des te belangrijker om te kunnen werken met een centraal en geïntegreerd systeem dat realtime inzicht geeft in kosten en capaciteit en de tools biedt om gericht te kunnen sturen. Waarmee voor alle medewerkers de totale cyclus van aannemen tot afzwaaien beheerd kan worden. En dat het tools biedt om het proces van werving, selectie en onboarding te stroomlijnen en (deels) te automatiseren. Workday HCM biedt u de technologie en ondersteuning om uw medewerkers en dus uw organisatie te laten excelleren.