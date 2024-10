Uitdagingen in het retourproces: Het succesverhaal van Superyoga

Superyoga, een specialist in yogaproducten, kampte met een inefficiënt retourproces dat veel tijd en middelen in beslag nam. Na de overstap naar Returnless, in samenwerking met fulfilment partner Surlogic, verbeterde Superyoga het retourproces aanzienlijk. Dankzij de directe integratie met het e-commerce platform Lightspeed, kunnen retouren nu automatisch en veel sneller worden verwerkt.

Superyoga, opgericht in 2013 door Lisanne en Guido, is een webwinkel die zich volledig richt op yoga en een gezonde levensstijl. De passie voor yoga en een gezond leven leidde hen naar het opzetten van een webshop, waar yogaliefhebbers alles kunnen vinden wat ze nodig hebben: van yogamatten en meditatiekussens tot dekens en andere accessoires. Superyoga verkoopt momenteel meer dan 700 producten en is actief in Nederland en Duitsland. Daarnaast maken zij gebruik van marketplaces zoals Bol en Decathlon, met plannen om ook uit te breiden naar Amazon.

Uitdagingen in het Retourproces. Voordat Superyoga met Returnless werkte, maakten ze gebruik van MyParcel voor het beheer van verzendingen en retouren. Dit systeem was echter omslachtig en tijdrovend. Het verwerken van een retour nam veel tijd in beslag op meerdere afdelingen, wat voor frustratie zorgde bij zowel het team als de klanten.

Het succesverhaal van Superyoga

"We moesten vaak graven naar informatie, en de slechte overzichtelijkheid zorgde voor veel handmatig werk" vertelt Mascha Brekelmans, e-commerce coördinator bij Superyoga. "Drie verschillende afdelingen waren enorm veel tijd kwijt bij de verwerking van slechts één retour."

De beperkte informatie die MyParcel doorgaf over retouren en het gebrek aan een directe koppeling met het e-commerce platform Lightspeed, zorgde ervoor dat retouren lastig te beheren waren. Er was veel handmatig werk nodig om te zorgen dat alles goed in het systeem stond en dat klanten op tijd hun geld terugkregen.

Een slimme integratie met Returnless en Lightspeed

De samenwerking met fulfilment partner Surlogic bracht Returnless op het pad van Superyoga. De fulfilment partner had al ervaring met Returnless en legde uit dat de geautomatiseerde workflows en het inzichtelijke dashboard van Returnless enorme voordelen konden bieden. Met Returnless werd het retourproces voor Superyoga niet alleen efficiënter, maar ook overzichtelijker.

Omdat er een directe koppeling is met Lightspeed, hoef ik daar eigenlijk haast niet meer in te werken; alles gaat via één systeem, Returnless, en dat is gewoon heel prettig en efficiënt. Mascha Brekelmans, E-commerce Coördinator bij Superyoga

Een van de grootste voordelen van de overstap naar Returnless was de directe integratie met Lightspeed, het e-commerce platform waar Superyoga mee werkt. Dankzij deze koppeling worden retouren automatisch bijgewerkt in het Lightspeed-systeem. Dit betekent dat Superyoga niet langer meerdere systemen hoeft te gebruiken om een retour af te handelen.

Het is op twee knoppen drukken en de creditering is verwerkt, waar we voorheen wel twee minuten per retour bezig waren, kost het ons nu nog maar twee seconden. Mascha Brekelmans, E-commerce Coördinator bij Superyoga

Inzicht in klantfeedback voor betere producten

Met Returnless heeft Superyoga ook de mogelijkheid gekregen om meer gedetailleerde informatie te verzamelen over de redenen voor retouren. Dit biedt waardevolle inzichten in klantbehoeften en productervaringen, die vervolgens gebruikt kunnen worden om producten te verbeteren.

Dankzij de retourdata die via Returnless werd verzameld, ontdekte Superyoga dat veel klanten klaagden dat de deken te stug was. Op basis van deze feedback werd het product aangepast en sindsdien is het aantal retouren met 60% gedaald. Dit is slechts één van de vele manieren waarop Returnless helpt om producten te verbeteren en retouren te verminderen. "Het is geweldig om te zien hoe direct klantfeedback leidt tot betere producten en tevreden klanten," zegt Mascha.

Efficiëntie, milieuvriendelijkheid en klantervaring - hand in hand

Returnless heeft niet alleen het interne proces van Superyoga verbeterd, maar ook de klantervaring. Met een duidelijk en soepel retourproces krijgen klanten snel en effectief antwoord op hun vragen, wat bijdraagt aan een hogere klanttevredenheid. Wanneer een retour wordt afgewezen, is er vaak begrip van de klant, omdat de communicatie helder is. In sommige gevallen biedt Superyoga een alternatief, zoals een korting, om retouren te voorkomen en de klant toch tevreden te houden. Dit is niet alleen kostenbesparend, maar ook beter voor het milieu omdat er minder producten heen en weer gestuurd hoeven te worden.

We vinden het belangrijk dat we het retourproces klantvriendelijk houden, en Returnless helpt daar heel goed bij. Het proces is duidelijk en soepel. Wanneer retouren geweigerd worden, is er begrip vanuit de klant, en in veel gevallen kunnen we klanten beter helpen door bijvoorbeeld een korting aan te bieden. Mascha Brekelmans, E-commerce Coördinator bij Superyoga

Groei zonder meer retouren

Wat Superyoga het meest heeft verrast, is dat ondanks de groei van het bedrijf, het aantal retouren gelijk is gebleven. "Dat is echt een geweldig resultaat," aldus Mascha. "We kunnen nu niet alleen efficiënter werken, maar ook onze klanten beter van dienst zijn, wat uiteindelijk resulteert in een hogere klanttevredenheid."

Met Returnless aan hun zijde blijft Superyoga innoveren en verbeteren, zowel in Nederland als in Duitsland. Door goed te luisteren naar de feedback van klanten en gebruik te maken van de efficiënte retouroptimalisatie van Returnless, kan Superyoga klanten de best mogelijke ervaring blijven bieden, zowel op als buiten de yogamat.

We groeien als bedrijf, maar de retouren groeien niet mee, dat is echt een geweldig resultaat! Mascha Brekelmans, E-commerce Coördinator bij Superyoga

- Door Mascha Brekelmans, E-commerce Coördinator bij Superyoga.