Under Armour Inc. betaalt 7,5 miljoen euro om zaak misleiding investeerders te schikken

De Securities of Exchange Commission in Amerika beschuldigt Under Armour Inc. van het misleiden van investeerders op gebied van omzetgroei en het niet bekendmaken van onzekerheden betreffende toekomstige omzetgroei, zo is te lezen in het persbericht van SEC. Under Armour Inc. is met SEC overeengekomen 9 miljoen dollar, omgerekend 7,5 miljoen euro, te betalen om de zaak af te handelen.

Volgens het bevel van de Securities of Exchange Commission gaven de interne omzet- en omzetgroeiprognoses van het sportkledingmerk in het derde en vierde kwartaal van 2015 tekorten weer in de omzetraming van analisten, zo is te lezen. Uit het bevel blijkt bijvoorbeeld dat het bedrijf niet voldoet aan de interne verkoopprognoses voor Noord-Amerika en dat het warme winterweer een negatieve invloed had op de verkoop van duurdere kleding voor kouder weer. Verder constateert SEC dat Under Armour Inc. als reactie 408 miljoen dollar (339,5 miljoen euro) aan bestaande bestellingen heeft versneld of naar voren heeft gehaald, waarvan klanten vroegen ze in toekomstige kwartalen te verzenden. Het lijkt hier te gaan om het eerder uitleveren van wholesale-orders, maar dit wordt niet verder toegelicht in het bericht van SEC.

Het sportkledingmerk heeft, volgens SEC, zijn omzetgroei te danken aan de strategie om het uitleveren van orders naar voren te halen. SEC constateert echter dat Under Armour Inc. deze strategie niet bekend heeft gemaakt aan de investeerders en ook niet de toenemende afhankelijkheid van deze strategie heeft toegelicht aan de investeerders, luidt het persbericht.

“Wanneer beursgenoteerde bedrijven beschrijven hoe ze financiële resultaten hebben behaald, mogen ze geen verkeerde informatie geven die van belang is voor investeerders”, meldt Kurt Gottschall, directeur van het SEC’s Denver Regional Office, in het persbericht. “Door het gebruik van pull-forwards tijdens meerdere opeenvolgende kwartalen om de omzetdoelen van analisten te behalen en de omzetgroei toe te schrijven aan andere factoren, creëerde Under Armour een misleidend beeld van de drijvende krachten achter zijn financiële resultaten. Bovendien verborg het bekende onzekerheden met betrekking tot zijn activiteiten.”