Under Armour, Inc. breidt herstructurering uit, operationeel resultaat zal verder dalen in 2025

Under Armour, Inc. gaat meer herstructureringskosten maken dan verwacht. Het sportmodebedrijf berekende zijn herstructureringskosten voor belastingen opnieuw en verwacht dat de kosten verdubbelen, vergeleken met de eerdere berekeningen, deelt Under Armour in een update.

Het sportmodebedrijf verwachtte eerder ongeveer 70 miljoen tot 90 miljoen dollar voor belastingen kwijt te zijn aan reorganisatiekosten in boekjaar 2025. Ondertussen heeft Under Armour al 70 miljoen dollar aan kosten geïdentificeerd. Er moeten nog verdere stappen ondernomen worden, waardoor de herstructureringskosten voor belastingen in boekjaar 2025 en 2026 worden voorspeld op ongeveer 140 miljoen tot 160 miljoen dollar.

Zo zal 30 miljoen dollar worden ingezet voor ontslagvergoedingen van personeel. Zo’n 45 miljoen dollar wordt ingezet voor ‘diverse transformatie-initiatieven’. Deze kosten vallen onder contante kosten. Er zijn ook niet-kasgerelateerde kosten, zoals 7 miljoen dollar aan ontslagvergoedingen en tot 78 miljoen dollar aan kosten en bijzondere waardeverminderingen in verband met faciliteiten, software en andere activa.

De uitgebreide herstructureringsplannen hebben invloed op de verwachtingen voor boekjaar 2025. Zo zal het operationeel verlies naar verwachting toenemen. Under Armour verwacht nu 220 miljoen tot 240 miljoen dollar in rode cijfers te noteren. Eerder was dat 194 miljoen tot 214 miljoen dollar. Het aangepaste bedrijfsresultaat zal nu tussen de 140 miljoen en 160 miljoen dollar liggen.

“We blijven proactief zoeken naar mogelijkheden om ons bedrijf te optimaliseren en zo een beter en sterker Under Armour te creëren”, deelt David Bergman, Chief Financial Officer van Under Armour. “Terwijl we werken aan het opnieuw samenstellen van ons merk en het verhogen van onze financiële productiviteit op de lange termijn - zal het optimaliseren van ons supply chain-netwerk ons een efficiënter en wendbaarder bedrijf maken.”