Under Armour, Inc. CEO Patrik Frisk stapt op

Under Armour, Inc. CEO en voorzitter Patrik Frisk legt zijn functie neer per 1 juni, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Hij wordt interim opgevolgd door COO Colin Browne terwijl er wordt gezocht naar een permanente opvolger.

Hoewel de taken van CEO per 1 juni worden overgedragen aan Browne, blijft Frisk nog tot en met 1 september dit jaar actief bij Under Armour, Inc. als adviseur. Frisk werkt op dit moment al vijf jaar bij het merk. Waarom Frisk weggaat en wat zijn vervolgstappen zijn wordt niet genoemd in het persbericht.

“Gedurende zijn tijd bij het bedrijf hebben we significante stappen gemaakt in het verbeteren van onze operationele uitmuntendheid en Patriks standvastige leiderschap is cruciaal geweest voor onze basis en het positionering van het bedrijf voor de volgende groeifase,” adus Kevin Plank, de uitvoerend voorzitter van Under Armour, Inc. in het persbericht.