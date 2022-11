Under Armour, Inc. past jaarverwachting tweede kwartaal op rij aan

Under Armour, Inc. heeft zijn verwachting voor boekjaar 2023 op basis van een tegenvallend tweede kwartaal opnieuw naar beneden bijgesteld, zo vermeldt het bedrijf in hun kwartaalverslag. Ook afgelopen augustus stelde het bedrijf hun jaarverwachting voor het boekjaar naar beneden bij.

De omzet van Under Armour, Inc. steeg met twee procent ten opzichte van vorig jaar naar 1,6 miljard dollar (1,64 miljard euro). De nettowinst daalde ten opzichte van vorig jaar: waar de nettowinst in het tweede kwartaal van boekjaar 2022 nog 113 miljoen dollar (116 miljoen euro) was, kwam deze dit jaar uit op 87 miljoen dollar (89 miljoen euro). Kijkend naar de eerste zes maanden van boekjaar, was het netto inkomen 95 miljoen dollar (97 miljoen euro) in vergelijking met 173 miljoen dollar (178 miljoen euro) vorig jaar.

Under Armour, Inc. verwacht een omzetgroei van een ‘laag ééncijferig percentage’, in vergelijking met een oorspronkelijke groeiverwachting van vijf tot zeven procent. De aanpassing komt voornamelijk voort uit “een moeilijker handelsklimaat en bijkomende negatieve effecten van wisselkoersschommelingen”, zo staat in het rapport toegelicht.

Het operationeel inkomen zal naar verwachting uitkomen op 270 tot 290 miljoen dollar (278 tot 298 miljoen euro), vergeleken met de eerdere marge van 300 tot 325 miljoen dollar (308 tot 333 miljoen euro).

Vooral de inkomsten uit accessoires daalden in het tweede kwartaal, in totaal met twaalf procent, tot 111 miljoen dollar (114 miljoen euro). Kleding bracht twee procent minder binnen dan vorig jaar, met een totale omzet van 1 miljard dollar (1,03 miljard euro). De omzet uit schoenen steeg met veertien procent tot 376 miljoen dollar (385 miljoen euro).

De omzet in Noord-Amerika daalde ten opzichte van vorig jaar met twee procent tot 1 miljard dollar (1,03 miljard euro), terwijl de internationale omzet met zeven procent steeg tot 547 miljoen dollar (561 miljoen euro). Binnen de internationale activiteiten steeg de omzet respectievelijk met negen, zeven en drie procent in de EMEA-regio, het Aziatisch Pacifisch gebied en in Latijns Amerika.

De groothandelomzet steeg met vier procent tot 948 miljoen dollar (973 miljoen euro), maar de direct-to-consumer omzet daalde met hetzelfde percentage, naar 577 miljoen dollar (592 miljoen euro).