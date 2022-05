Under Armour, Inc. rond herstructurering af, omzetplus van 3 procent in afgelopen maanden

Under Armour, Inc. heeft begin dit jaar de herstructurering die het in 2020 heeft ingezet, afgerond, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Tegelijkertijd kondigt het bedrijf aan dat het ‘het transitie kwartaal’ heeft afgesloten met een omzetplus van 3 procent.

Het bedrijf kondigde eerder al aan dat het een ‘transitie kwartaal’ zou hebben. Under Armour, Inc. heeft namelijk het besluit genomen dat de financiële boekjaren zouden moeten beginnen vanaf 1 april. Hiervoor begonnen de boekjaren altijd op 1 januari. Hierdoor is er een kwartaal dat niet binnen een officieel boekjaar valt maar op zichzelf staat, het kwartaal van 1 januari tot en met 31 maart. In dat kwartaal behaalde het bedrijf een omzet van 1,3 miljard dollar (1,2 miljard euro) in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Voor het huidige boekjaar, dat loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023, verwacht het bedrijf een omzetgroei tussen de 5 en 7 procent. Het operationeel inkomen komt waarschijnlijk tussen de 375 en 400 miljoen dollar (356,4 en 380 miljoen euro) terecht.