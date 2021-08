Under Armour, Inc. stelt verwachting boekjaar bij na goede resultaten Q1

Under Armour, Inc. heeft een goede start van het boekjaar gehad, zo meldt CEO Patrik Frisk in het kwartaalverslag. In het eerste kwartaal behaalde het bedrijf een omzetstijging van 35 procent en een netto inkomen van 75 miljoen dollar (63 miljoen euro). Vanwege de goede resultaten stelt het bedrijf de verwachting voor het huidige boekjaar naar boven bij.

De omzet kwam door de stijging een stuk hoger uit dan het netto inkomen. De omzet belandde in het eerste kwartaal op een bedrag van 1,3 miljard dollar. Omgerekend is dit 1,09 miljoen euro. De grootste stijging in het kwartaal was in de Asia-Pacific regio te zien waar de omzet toenam met 120 procent. De EMEA volgt met 41 procent en in Noord-Amerika zag Under Armour, Inc. de omzet met 32 procent toenemen. Alleen in Latijns-Amerika zag het bedrijf de omzet met 9 procent dalen.

Vanwege de goede start van het boekjaar, heeft Under Armour, Inc. nu meer vertrouwen in de resultaten die het zal behalen in het gehele financiële jaar. De verwachtingen zijn dan ook naar boven bijgesteld. Zo verwacht Under Armour, Inc. dat de omzet tot net onder de 20 procent zal stijgen en dat het verlies per aandeel beperkt zal blijven tussen de 2 en 4 dollarcent.