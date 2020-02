Under Armour kijkt opnieuw naar een herstructurering

Under Armour, Inc. onderzoekt weer de optie van een herstructurering. Het bedrijf startte drie jaar geleden ook al een herstructurerings initiatief na teleurstellende resultaten in het tweede kwartaal. Het bedrijf kondigt nu aan de potentie van een herstructurerings initiatief te onderzoeken. Het initiatief moet de kosten beter in balans brengen, aldus het bedrijf in het kwartaalverslag.

Het beter in balans brengen van de kosten zal volgens het bedrijf leiden tot een verbeterde winstgevendheid en een betere cash flow. Door het plan verwacht het bedrijf tussen de 325 en 425 miljoen dollar (een kleine 300 miljoen dollar tot 390 miljoen euro) aan kosten te draaien in 2020. Daar tegenover staat de verwachting dat het plan een voordeel van 30 tot en met 50 miljoen dollar (27,5 miljoen euro tot 45,7 miljoen euro) op zal leveren.

Under Armour, Inc. kondigde begin deze week de voorlopige resultaten voor het boekjaar 2019 aan. Het netto inkomen kwam neer op 92 miljoen dollar (84,2 miljoen euro). Bij gelijke wisselkoersen steeg de omzet met 3 procent.