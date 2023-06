Under Armour schrapt banen op hoofdkantoor

Amerikaans sportmodebedrijf Under Armour schrapt 50 banen op het hoofdkantoor, zo bevestigt het bedrijf tegen Footwear News. “Under Armour heeft het moeilijke besluit genomen om bepaalde corporate functies te schrappen in verschillende segmenten van het bedrijf,” aldus het bedrijf tegen het nieuwsplatform.

Het nieuws komt nadat de aandelenprijs in mei. De daling volgde op een aankondiging van Under Armour over de verwachtingen voor het boekjaar 2024. Deze verwachting was lager dan analisten hadden verwacht.

Het bedrijf keerde wel terug naar een netto-winst in het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar. Under Armour zat ruim 170 miljoen dollar (156,5 miljoen euro) in de plus. Een jaar eerder schreef het nog een verlies van bijna 60 miljoen dollar (55 miljoen euro).