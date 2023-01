‘Under Armour wint rechtszaak tegen activewearmerk Armorina over handelsmerk’

Sportmerk Under Armour heeft een rechtszaak gewonnen tegen het activewearmerk Armorina. Een Amerikaanse jury heeft beslist dat de merknaam van Armorina te gelijk is aan Under Armour en hierdoor voor verwarring kan zorgen binnen de activewearmarkt, aldus WWD.

Volgens de jury werd de naam Amorina in gebruik genomen nadat Under Armour bekenheid had verworven. Daarom werd geoordeeld dat het gebruik van de naam Armorina verwarring kan veroorzaken en het handelsmerk van Under Armour kan doen verwateren. De jury oordeelde daarbij dat het bedrijf de collectie kan blijven produceren, zolang het dit doet onder een andere naam.

Under Armour wordt echter niet veel rijker van de winst. Het bedrijf krijgt namelijk 1 dollar voor de geleden schade en 1 dollar voor de verwatering van het handelsmerk, aldus WWD. De zaak is nu na vier jaar eindelijk afgedaan.