Unibail-Rodamco-Westfield ziet schulden dalen door verkopen, huurinkomsten stijgen

Winkelbelegger Unibail-Rodamco-Westfield zag zijn schulden in 2022 kleiner worden door de verkoop van diverse winkelcentra, dat maakt de winkelbelegger bekend in een financieel verslag. De inkomsten van de verhuur stegen doordat het minder last had van sluitingen zoals in de coronapandemie.

Unibail-Rodamco-Westfield, de onderneming die in Nederland bekend is van de Mall of the Netherlands, liet zijn schuld zakken met 1,9 miljard euro naar 20,7 miljard euro in 2022, zo rapporteert de onderneming in het verslag. Het bedrijf schrijft de schuldvermindering toe aan de verkoop van Europees en Amerikaans vastgoed, waar de focus op blijkt te liggen. De onderneming wil zich namelijk volledig terugtrekken uit Amerika.

Naast de schuldvermindering noteert Unibail-Rodamco-Westfield een stijging in de huurinkomsten. In 2022 behaalt de winkelbelegger een netto-inkomen van 2,2 miljard euro wat neerkomt op een stijging van 29,1 procent tegenover een jaar eerder. Het winkelcentra-aandeel betreft 2 miljard euro tegenover 1,6 miljard euro in 2021.

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat huurverhoging in de Westfield Mall of the Netherlands 'de das om doet' bij ondernemers. Daar werd de kale huur per 1 januari verhoogd met 15 procent. Vooral kleinere ondernemers die minder omzet draaien dan de verplichte kale huur hebben het zwaar, waardoor zij niet anders kunnen dan vertrekken.