Unieke actie succesvol: Nieuw schoenenmerk Filmore geeft met lancering honderd keer aandelen weg

Nieuw schoenenmerk Filmore startte met een ludieke actie. Ter lancering van het merk gaf het de eerste honderd klanten aandelen van het bedrijf. Binnen 46 uur waren de beschikbare aandelen vergeven.

“We geloven in het betrekken van onze klant bij het merk en creëren op deze manier een community rondom onze schoenen,” aldus Coco Klink, brand director van Filmore, in het persbericht. "We zijn verheugd over het succes van onze lanceringscampagne en bedanken alle klanten die mede- aandeelhouder van Filmore zijn geworden. We zullen blijven streven naar innovatie en duurzaamheid, in samenwerking met onze klanten."

Filmore lanceerde met drie schoenmodellen: Etna, Saba en Hierro. De prijzen liggen tussen de 180 en 200 euro.