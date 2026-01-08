Uniqlo-moederbedrijf Fast Retailing verhoogt prognose voor 2025/2026

De Japanse modegigant Fast Retailing, moederbedrijf van Uniqlo, verhoogt zijn winst- en omzetprognose voor het boekjaar 2025/26. Het bedrijf wijst op de sterke winst in de periode september-november en een ommekeer op de Chinese markt.

De verhoging volgt op een vierde opeenvolgende recordwinst in het boekjaar 2024/25, dat eind augustus afliep. Sinds de Covid-19-pandemie versnelt het bedrijf zijn internationale expansie buiten Japan aanzienlijk.

Het bedrijf verwacht nu een operationele winst van 650 miljard yen (3,55 miljard euro) voor het boekjaar 2025/26, dat in september begon. Dit is een verhoging ten opzichte van de eerdere 610 miljard. De nettowinst zal naar verwachting 450 miljard yen bedragen, een stijging ten opzichte van de eerdere prognose van 435 miljard.

De omzet zal naar verwachting met ongeveer 11,7 procent stijgen tot 3.800 miljard yen. Ook deze prognose is naar boven bijgesteld.

Deze verbetering komt ondanks aanhoudende onzekerheden over Amerikaanse importheffingen. Volgens Fast Retailing weerspiegelt dit een ‘robuuste wereldwijde groei in alle regio's’.

Dit omvat een ommekeer in China, de grootste markt buiten Japan. Na een daling van omzet en winst in het voorgaande boekjaar, meldt Uniqlo International nu een omzetherstel in het eerste kwartaal (september-november). Het bedrijf rapporteert ook een winstgroei van ‘dubbele cijfers’ op het Chinese vasteland.

De groep profiteert van de komst van koud weer in het land vanaf eind oktober. Een herziene marketingstrategie en de werving van nieuwe klanten dragen hieraan bij. De nieuwe klanten zijn het resultaat van een samenwerking met de lokale e-commerceleider JD.com.

Tegelijkertijd rapporteert Uniqlo ook een groei van ‘dubbele cijfers’ in omzet en winst voor het eerste kwartaal in Noord-Amerika en Europa. Het bedrijf stelt dat de naamsbekendheid in deze twee regio's is toegenomen ‘dankzij de opening van nieuwe winkels’, met name in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Als gevolg hiervan stijgt de omzet van Fast Retailing in het eerste kwartaal (september tot november) met 14,8 procent op jaarbasis tot 1.028 miljard yen. Dit is ruim boven de mediane schatting van 990 miljard yen van analisten geraadpleegd door Bloomberg.

De nettowinst stijgt met 11,7 procent tot 147,4 miljard yen, tegenover een marktverwachting van 130,1 miljard yen.

