Oud Marni creatief directeur Francesco Risso aangesteld bij Uniqlo-zus GU

Fast Retailing Group kondigt de benoeming aan van Francesco Risso tot creatief directeur van GU. In zijn nieuwe rol bepaalt Risso de creatieve koers van GU voor de volgende groeifase, zo meldt het Japanse kledingconglomeraat in een persbericht. Zijn debuutcollectie voor het merk staat gepland voor herfst/winter 2026.

Naast zijn aanstelling bij GU ontwikkelt Risso ook een nieuwe samenwerkingslijn met zusterbedrijf Uniqlo, die in 2026 wordt gelanceerd. Eerder werkte hij in 2022 al samen met de Japanse retailer voor de Uniqlo and Marni-collectie.

Verdere details over beide initiatieven worden op een later moment bekendgemaakt, aldus Fast Retailing Group.

Francesco Risso was van 2016 tot 2025 creatief directeur van Marni, waar hij vormgaf aan de kenmerkende creatieve richting van het merk. Daarvoor werkte de Italiaanse ontwerper een decennium bij Prada. Risso studeerde mode in Florence, New York en Londen. Naast zijn carrière als ontwerper is hij wereldwijd actief als gastdocent bij toonaangevende kunst- en designinstituten.

GU maakte in september 2024 zijn internationale flagshipdebuut in de Verenigde Staten. Het merk opende een winkel in SoHo, New York, en lanceerde tegelijkertijd zijn eerste landelijke online platform. Volgens Fast Retailing volgt deze stap op de sterke reacties van klanten op een pop-upconcept dat vanaf oktober 2022 in de stad actief was. Dit maakte de weg vrij voor een bredere uitrol in de Verenigde Staten. In het boekjaar 2025 wil het bedrijf de wereldwijde expansie van GU verder versnellen en zijn positie als internationaal merk versterken.

Francesco Risso at Marni Spring Summer 2024, Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

GU Soho New York store Credits: Fast Retailing

GU Soho New York store Credits: GU / Fast Retailing Group