Uniqlo-moederbedrijf krikt winst met 5,6 procent omhoog in eerste halfjaar van boekjaar

Fast Retailing Co. Ltd., het moederbedrijf van onder andere Uniqlo, heeft in de eerste zes maanden van het huidige boekjaar de winst met 5,6 procent zien stijgen. De winst in de periode kwam uit op 109,2 miljard Japanse Yen, omgerekend zo’n 840 miljoen euro.

De omzet in het halfjaar viel 0,5 procent lager uit dan dezelfde periode een jaar eerder. De omzet landde op een bedrag van 1,2 triljoen Japanse Yen (9,2 miljard euro). Uniqlo, een van de merken uit het portfolio van Fast Retailing Co. Ltd., behaalde in het thuisland Japan een omzetgroei van 6,2 procent. In de internationale markten waarin Uniqlo actief is, daalde de omzet juist met 3,6 procent. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door zwakte in Europa en Noord-Amerika en kon niet worden tegengegaan door de goede resultaten in Oost-Azië, aldus het financiële verslag.

Het merk GU hield de omzet in het halfjaar stabiel met een stijging van 0,3 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van het vorige boekjaar. Het segment Global Brands met onder andere Theory, Comptoir des Cotonniers en PLST, zag de omzet dalen met 22,2 procent.