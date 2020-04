Uniqlo moederbedrijf ziet omzet teruglopen in H1, verwacht 44 procent minder winst in boekjaar

Fast Retailing Co. Ltd., het moederbedrijf van onder andere Uniqlo, heeft in het eerste halfjaar van het financiële boekjaar de omzet zien teruglopen met 4,7 procent. Ter vergelijking: in de eerste zes maanden van het voorgaand boekjaar werd een omzetgroei van 9,5 procent geboekt. Fast Retailing meldt dat zowel de omzet en de winst significant onder de verwachting is uitgekomen, aldus het financiële verslag.

De brutowinst van het bedrijf daalde met 4,9 procent gedurende de eerste zes maanden van het huidige financiële boekjaar. De brutowinst kwam neer op 576,7 miljard yen (4,8 miljard euro). De omzet was 1,2 triljoen yen (10,2 miljard euro).

Fast Retailing Co. Ltd. verwacht winstdaling van 44 procent dit boekjaar

Fast Retailing geeft aan dat de verwachte omzet en verwachte winst voor het huidige boekjaar is veranderd. De verschillen tussen de verwachting die in januari werd gemeld en de verwachting die het bedrijf nu heeft wordt in het verslag weergegeven. Zo is te lezen dat Fast Retailing Co. Ltd. eerst een omzetstijging van 2,2 en een kleine winstdaling van 5,7 procent verwachtte. Dit is nu bijgesteld naar een omzetdaling van 8,8 procent en een winstdaling van 43,4 procent. Het bedrijf meldt dat de omzet in april en mei nog diep zal terugvallen en dat herstel in juni langzaam ingezet gaat worden, aldus het verslag.

Een groot aantal van de winkels van Fast Retailing Co. Ltd. is op dit moment gesloten. Zo zijn er 408 winkels van Uniqlo gesloten. De impact van de pandemie en de daardoor voorgeschreven veiligheidsvoorschriften zullen naar verwachting ook in het tweede halfjaar een impact hebben. Zo verwacht het Japanse bedrijf dat bij de internationale winkels van Uniqlo de omzet de komende twee maanden met 50 tot 70 procent zal teruglopen. Tegen augustus verwacht het bedrijf dat de omzet weer nagenoeg gelijk gaat zijn met een jaar eerder in de meeste internationale markten. Alleen het modemerk GU, een van de merken uit het portfolio van Fast Retailing verwacht in augustus een kleine omzetstijging.

Beeld: Pers website Fast Retailing Co. Ltd.