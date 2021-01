Uniqlo-moederbedrijf ziet operationeel resultaat met 23 procent stijgen ondanks omzetdaling

Fast Retail Co. Ltd. heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar de omzet licht zien dalen. Aan het einde van het kwartaal had het bedrijf een omzet behaald van 619 miljard yen (4,9 miljard euro). Ondanks de omzetdaling wist het bedrijf het operationeel resultaat met 23 procent te verbeteren naar 113 miljard yen (894 miljoen euro), aldus het financiële verslag.

Fast Retailing Co. Ltd. niet alleen het moederbedrijf van Uniqlo, maar ook van GU, Theory, Comptoir des Cotonniers en Princesse Tam Tam. Uniqlo blijft het meeste geld binnen brengen voor het Japanse bedrijf. In thuisland Japan wist Uniqlo een omzetplus van 8,9 procent te behalen en werd er 258,3 miljard yen (4,2 miljard euro) omgezet. Op internationaal vlak behaalde Uniqlo een omzet van 260,6 miljard yen (2 miljard euro) door een daling van 7,2 procent. Uniqlo werd in het kwartaal geraakt door meerdere landen die de niet-essentiële winkels sloten vanwege de coronapandemie.

GU behaalde in het kwartaal een omzet van 76,5 miljard yen (605 miljoen euro) door een stijging van 4,9 procent. De overige merken in het portfolio van Fast Retailing Co. Ltd. worden samengepakt in het financiële verslag onder de noemen ‘global brands’. Dit segment zag de omzet dalen met 22,3 procent in het kwartaal. De omzet kwam neer op 28 miljard yen (221 miljoen euro).