Uniqlo ontkent plannen om Russische activiteiten te verkopen

Uniqlo ontkent dat het plannen heeft de activiteiten in Rusland te verkopen, zo maakt het bedrijf bekend in een kort statement op hun website.

Het nieuws over het verkopen van de Russische activiteiten werd afgelopen week naar buiten gebracht op basis van uitspraken die de Russische vice-minister van Industrie en Handel, Viktor Jevtoekov, afgelopen dinsdag deed in het Russische dagblad Izvestia.

Yevtukhov zei dat de beslissing om het land te verlaten was genomen, maar dat Fast Retailing, het moederbedrijf van Uniqlo, nog geen aanvraag bij de regering had ingediend, waardoor er nog geen koper voor de keten was.

Fast Retailing geeft nu in een statement op hun website aan dat de huidige situatie ongewijzigd blijft. “In maart 2022 heeft Fast Retailing zijn activiteiten in Rusland tijdelijk opgeschort en die status blijft ongewijzigd. Aangezien er geen vooruitzichten zijn om de activiteiten te hervatten, heeft het bedrijf enkele winkels gesloten. Het bedrijf zal de situatie op de voet blijven volgen en basis daarvan beslissingen nemen”, aldus Uniqlo.