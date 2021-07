Uniqlo test in-house productie met Made in Tokyo-lijn

Uniqlo breidt zijn verticale activeiten uit nu het bedrijf zelf een Made in Tokyo-collectie produceert. Volgens de Japanse nieuwszender Nikkei Asia zou deze release 'een nieuw ontwerpproces en bedrijfsmodel inluiden voor operator Fast Retailing', Uniqlo's moederbedrijf. Om overproductie te vermijden zal Uniqlo slechts genoeg kledingstukken maken om aan de vraag van de klanten te voldoen, zonder een beroep te doen op diensten van derden (leveranciers).

Voor de productie van de gebreide items wordt gebruik gemaakt van de 3D-technologie van Fast Retailing partner Shima Seiki Manufacturing. Op één dag kunnen tot 1000 stukken stof worden geproduceerd.

De productiefaciliteit is sinds april operationeel, nadat Fast Retailing vorig jaar zijn belang [in Shima Seiki Manufacturing] van 49 procent had verhoogd naar 51 procent.

"De gebruikelijke ontwikkelingscyclus voor Fast Retailing-producten heeft problemen gehad met de disconnectie tussen fysiek ver van elkaar verwijderde teams," schreef Nikkei Aisia. "Het begint met de planning door een team op het kantoor in Ariake, dat de numerieke specificaties voor het nieuwe artikel uitwerkt. Zodra de voorbereidingen voor de massaproductie van start gaan, coördineert het team in Ariake met de Innovation Factory, die voorheen gevestigd was in Wakayama, ongeveer 500 km ten westen van Tokio."

De drie artikelen in de collectie, waaronder een katoenen trui met ronde, zijn verkrijgbaar in een Uniqlo flagshipstore in het centrum van Tokio en online. Het is de eerste keer dat de fast-fashiongigant de productie van kleding in eigen beheer neemt, wat duidt op een mogelijke uitrol naar meer winkels als de verkoop succesvol blijkt.

