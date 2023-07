‘Uniqlo winst stijgt tot recordhoogte na herstel Chinese markt’

Het herstel van de Chinese markt nadat het land zich in lockdowns bevond, zorgt ervoor dat de winst van Uniqlo’s moederbedrijf Fast Retailing naar recordhoogte stijgt. Dat verwacht Reuters op basis van analyses vanuit de markt.

De verwachting is dat de winst van het bedrijf in het derde kwartaal, dat loopt tot en met mei, met een vierde gestegen zal zijn. De operationele winst zal volgens de berekeningen van zeven analisten uitkomen op 102,4 miljard yen (665 miljoen euro), tegenover 81,8 miljard yen (530 miljoen euro) in dezelfde periode vorig jaar.

Uniqlo heeft in China meer winkels dan in thuisland Japan, namelijk 925.

Afgelopen april meldde het bedrijf in hun tweede kwartaalverslag van 2023 al dat het tij in China in januari begon te keren, wat destijds resulteerde in een omzetgroei van ruim twintig procent.

De aandelen van Fast Retailing zijn dit jaar tot nu toe met dertig procent gestegen, waardoor oprichter Tadashi Yanai zijn positie als rijkste persoon van Japan heeft versterkt.