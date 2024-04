Uniqlo’s moederbedrijf Fast Retailing groeit omzet en operationele winst in eerste halfjaar 2024

Fast Retailing Co., Ltd., groeit zijn omzet én de operationele winst in de eerste zes maanden van boekjaar 2024. Het moederbedrijf van Uniqlo spreekt van ‘record-prestaties’ wat betreft de Uniqlo-activiteiten in Noord-Amerika, Europa en Zuidoost-Azië, zo staat in de financiële update.

Fast Retailing Co., Ltd., laat zijn omzet tussen 1 september 2023 en 29 februari 2024 met 9 procent stijgen tot 1,6 biljoen Japanse yen, omgerekend 9,7 miljard euro. Uniqlo noteert een omzetdaling van twee procent in de Japanse afzetmarkt, maar laat zijn internationale omzet groeien met 17 procent. Uniqlo presteerde vooral in Europa en Noord-Amerika goed, aldus Fast Retailing. De internationale omzet komt neer op 883,9 miljard Japanse yen.

Ook de verkopen van de GU-merken zitten in de lift. Hier boekt het bedrijf een omzetplus van 9,6 procent. De ‘Global Brands’ schreven in de eerste zes maanden van boekjaar 2024 een omzetdaling van 1,2 procent op.

Het operationele resultaat van Fast Retailing verbetert met 29,9 procent, dankzij aanzienlijke winstverbeteringen bij Uniqlo in Japan, Europa en Noord-Amerika; in Japan groeit de winst met 14,7 procent naar 77,2 miljard yen en internationaal groeit de winst met 23 procent naar 150,9 miljard yen. De operationele winst zit ook bij de GU-maken in de lift en groeit met 17,5 procent. De ‘Global Brands’ remt de winstgroei iets af door een verlies van 1,7 miljard yen te noteren.