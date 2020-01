Uphance: De software die kleinschalige en snelgroeiende kledingmerken nodig hebben

Kledingmerken die snel groeien of snel willen groeien, hebben een software platform nodig dat hun werkzaamheden kan stroomlijnen en deze bedrijven helpt succes te bevorderen. Uphance is een complete kleding management software die kleinschalige bedrijven helpt hun groei ambities snel te verwezenlijken.

Traditionele Enterprise resource planning (ERP) is, zeker als deze niet goed wordt geïmplementeerd, eerder een risico dan een voordeel. Het vertraagt een organisatie met onnodige stappen die geen extra waarde toevoegen. Hoewel je meer efficiëntie en productiviteit had verwacht, kan een slechte implementatie van een traditioneel ERP juist het tegenovergestelde effect hebben. Een volledig aangepaste implementatie kan miljoenen euro’s kosten bij het verzamelen van vereisten, analyse, ontwikkeling, verandermanagement en training. De implementatie kan ergens tussen 6 maanden tot wel 2 jaar duren, afhankelijk van de grootte en scope. Er zijn te veel implementaties mislukt, zelfs nadat bedrijven al hun inspanning en geld hebben uitgegeven. Daarom is het voor kleinere organisaties zelfs geen optie om een traditionele ERP te overwegen.

Dan zijn er nog enkel softwaresystemen die speciaal zijn ontwikkeld voor kledingmerken. Deze hebben verschillende namen - kleding management software, Kleding ERP, Fashion ERP om er maar een paar te noemen.

Waar zoek je naar in een Kleding management software?

Er zijn verschillende operationele, administratieve en financiële processen betrokken bij het runnen van een kledingbedrijf en je wilt dat je kleding management software deze allemaal naadloos afhandelt. Daarom moet jouw kleding management software de volgende kerncomponenten standaard hebben en ook andere aanvullende functionaliteiten bieden door middel van integraties.

Product Information Management (PIM)/Product Lifecycle Management (PLM)

Merken willen nieuwe producten ontwikkelen die klanten snel en tegen de laagst mogelijke kosten willen aanschaffen. Een PLM kan helpen bij het beheren en organiseren van ontwerpen, materialen en inkoopinformatie, kosten, stuklijsten samen tijdens de productontwikkeling en productiefasen. De PIM bewaart alle relevante product marketinginformatie op één plaats. Bijvoorbeeld gedetailleerde HTML-beschrijvingen, SEO-beschrijvingen, doorzoekbare product tags, foto's, prijzen op verschillende verkoopkanalen. Dit is cruciaal in een wereld waar merken op verschillende kanalen en platformen moeten verkopen om eerst te overleven en vervolgens te floreren.

Customer Relationship Management (CRM)

Het is essentieel dat je een CRM (klantrelatiebeheer systeem) hebt dat je helpt al jouw klanten, contacten, adressen, hun aankopen, voorkeuren, etc. bij te houden. Een CRM moet jouw verkoopvertegenwoordigers en agenten helpen hun taken bij te houden terwijl zij prospects opvolgen en meer verkopen sluiten. Een CRM moet ook helpen met directe klanten als je verder probeert te verkopen aan dezelfde klanten via verschillende kanalen. Het is ook van essentieel belang om klanten continu op de hoogte te houden van bestellingen, facturen, verzending op het moment dat ze plaatsvinden.

Bestelbeheer

Er is een overvloed aan bronnen waaruit bestellingen komen en je moet er meerdere gebruiken om snel te groeien en je risico's te spreiden. Je kan bestellingen ontvangen vanuit verschillende kanalen - jouw eigen B2B-platform, orderinvoer door verkopers, groothandel platformen zoals JOOR, NuORDER, Zalando, je eigen e-commerce consumenten winkels op Shopify, WooCommerce of e-commerce marktplaatsen zoals Amazon, eBay en Etsy. Je moet deze bestellingen probleemloos en op tijd afhandelen, allemaal in overeenstemming met de verwachtingen van de klant. Daarbij komt nog eens de complexiteit van de pre-orders. Daarom moeten jouw werkzaamheden worden opgeschaald naarmate het volume van jouw bestellingen toeneemt.

Voorraadbeheer

Met omnichannel verkoop komt ook een verhoogde complexiteit met betrekking tot voorraadbeheer. Het is belangrijk om altijd goed inzicht te hebben in voorraadniveaus, inkomende voorraad, uitgaande voorraad en vereiste voorraad. In sommige gevallen op meerdere locaties. Het is van cruciaal belang om deze voorraadniveaus in realtime up-to-date te houden voor alle verkoopkanalen.

Productie/Inkoop

Of je nu een eigen productie hebt of alles uitbesteedt of een combinatie van beide, jouw software moet jouw productie- en inkoopbehoeften kunnen beheren. Je moet jouw behoeften nauwkeurig kunnen plannen om nooit tekort te komen, maar er ook voor zorgen dat je geen overtollige voorraad krijgt.

Over Uphance