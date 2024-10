UPV: Californië loopt voorop en zet eerste UPV-programma binnen de VS op

Een nieuw stuk "baanbrekende" wetgeving is aangenomen in Californië, waarmee het eerste Extended Producer Responsibility (EPR) textielrecyclingprogramma van de VS is opgezet. De Responsible Textile Recovery Act van 2024 omvat de oprichting van een kader voor producenten en andere leden van de waardeketen om "verantwoordelijkheid te nemen voor de volledige levenscyclus van hun producten en textiel".

Ter achtergrond: In Nederland, Frankrijk en Zweden geldt al UPV-wetgeving voor textiel en kleding. Vanaf 2025 zijn EU-lidstaten verplicht een afzonderlijk inzamelingssysteem voor textiel op te zetten. Een invoering van een UPV kan hier aan bijdragen. De Europese Commissie heeft ook voorgesteld om in alle EU-lidstaten een geharmoniseerde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in te voeren. Lees ook ons achtergrondverhaal uit het archief: In Nederland, Frankrijk en Zweden geldt al UPV-wetgeving voor textiel en kleding. Vanaf 2025 zijn EU-lidstaten verplicht een afzonderlijk inzamelingssysteem voor textiel op te zetten. Een invoering van een UPV kan hier aan bijdragen. De Europese Commissie heeft ook voorgesteld om in alle EU-lidstaten een geharmoniseerde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in te voeren. Lees ook ons achtergrondverhaal uit het archief: Wat gebeurt er in EU-landen omtrent de UPV?

Volgens de sponsor van het wetsvoorstel, senator Josh Newman, is het de bedoeling om de hoeveelheid textiel die naar stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en tegelijkertijd de ontwikkeling van upcycling en recycling in Californië te ondersteunen. In een persbericht zegt Newman: "Het kader dat is gecreëerd door SB 707 [het nummer van het voorstel, red.] zal nieuwe kansen creëren voor elke Californiër om deel te nemen aan een duurzamere toekomst. Tegen 2030 zullen handige inleverpunten voor gebruikt textiel in de hele staat iedereen een gratis en eenvoudige manier bieden om deel uit te maken van de oplossing. Californië loopt opnieuw voorop in innovatie en bewijst dat we het voortouw kunnen nemen bij het creëren van een circulaire en duurzame textieleconomie die iedereen ten goede komt."

SB 707 werd aangenomen na "uitgebreide" betrokkenheid van belanghebbenden, wat resulteerde in "tientallen verbeteringen als resultaat van honderden uren aan vergaderingen met belanghebbenden". Tot de bedrijven die hun steun voor de wet hebben uitgesproken, behoren Goodwill, Ikea, Reformation en Everlane.

Een 'belangrijke mijlpaal in het verantwoordelijk houden van de mode-industrie'

De implementatie ervan werd ook toegejuicht door Rachel Kibbe, de CEO van American Circular Textiles (ACT) en Circular Services Group, die zei dat het wetsvoorstel een "belangrijke mijlpaal is in het verantwoordelijk houden van de mode-industrie voor haar afval". Kibbe merkte op dat ACT had geholpen bepaalde verbeteringen voor het wetsvoorstel vorm te geven, waaronder financiering voor circulaire initiatieven, uitbreiding van de definitie van recyclingtechnologieën en ondersteuning van particuliere en non-profit deelname aan circulaire praktijken.

In een verklaring aan FashionUnited vervolgde Kibbe: "SB 707 onderstreept echter ook de dringende noodzaak van een federaal afvalbeleid. Zonder een dergelijk beleid lopen we het risico op een lappendeken van wetten op staatsniveau die gefragmenteerde en inconsistente regelgeving in het hele land kunnen creëren. We worden geconfronteerd met de mogelijkheid dat duurzaamheidsteams hun focus en middelen verschuiven naar naleving, in plaats van innovatie en echte vooruitgang. Een uniforme federale aanpak zou het systeem stroomlijnen, onsamenhangende inspanningen voorkomen en bedrijven beter in staat stellen om zich te houden aan de regels van de verschillende staten.

"Om deze beleidsmaatregelen echt te laten slagen, moet de mode-industrie nu samenwerken met branchegroepen die aan de frontlinie hebben gepleit voor een goed opgesteld beleid dat werkt voor bedrijven en het milieu. De industrie kan niet langer vertrouwen op vrijwillige toezeggingen - verantwoording is nu de wet. Defensieve pleitbezorging is het duurst. Door samen te werken met organisaties zoals ACT kunnen bedrijven deze overgang beter navigeren, best practices delen en samenwerken aan de innovaties die een circulaire economie zullen definiëren. SB 707 is een signaal dat de toekomst hier is, en het is tijd voor een echte samenwerking tussen de industrie en branchegroepen om dit te realiseren."