Urban Outfitters, Inc. behaalt een omzetgroei van 7,3 procent in eerste kwartaal FY22

Urban Outfitters Inc. heeft een goed eerste kwartaal van fiscaal jaar 2022 gedraaid. De totale netto-omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal bedraagt 927 miljoen dollar (757 miljoen euro), zo is te lezen in het financieel rapport. De netto-omzet steeg met 7,3 procent vergeleken met het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2020. Urban Outfitters, Inc. is het moederbedrijf van onder andere Anthropologie, BHLDN, Urban Outfitters en Free People.

De omzet steeg voornamelijk door een groei in verkoop op digitale kanalen. De verkoop op digitale kanalen zorgde ervoor dat de negatieve winkelverkopen door de coronamaatregelen gedeeltelijk werden gecompenseerd in Europa en Canada. De netto-omzet per merk die onder het bedrijf vallen steeg met 44 procent bij Free People Group, 9 procent bij Urban Outfitters en 1 procent bij Anthropologie Group. Hoewel de netto-omzet van het retail-segment met 10 procent steeg, daalde het groothandel-segment met 24 procent. Dit kwam gedeeltelijk door een heroriëntering van het klantenbestand van Free People.

Richard Hayne, CEO van Urban Outfitters, in het persbericht: “Het eerste kwartaal was er een voor de recordboeken: recordverkopen en een recordwinst per aandeel. Sterke ‘Comps’ werden gedreven door een krachtige vraag aan uitstekende uitvoering door alle teams. In mei zijn de verkooptrends verder versneld, wat volgens ons een goed voorteken is voor de resultaten van het tweede kwartaal.”

Urban Outfitters, Inc. wist hun verlies van 138 miljoen dollar (112 miljoen euro) om te buigen naar een winst van 53,3 miljoen dollar (43,5 miljoen euro) in het eerste kwartaal.