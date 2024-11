Urban Outfitters, Inc. bereikt recordomzet in derde kwartaal 2024

Urban Outfitters, Inc. schrijft een recordomzet in het derde kwartaal in de boeken. Het bedrijf heeft de merken Urban Outfitters, Anthropologie, Free People, FP Movement, verhuurservice Nuuly en Menus & Venues in het portfolio. Alle merken schrijven een groei in de boeken, behalve Urban Outfitters, zo blijkt uit de financiële update.

Urban Outfitters, Inc. noteert een omzetstijging van 6,3 procent in het derde kwartaal. De omzet bereikt daardoor een ‘recordhoogte’ van 1,4 miljard dollar, omgerekend 1,3 miljard euro. Anthropologie haalt de meeste omzet binnen, gevolgd door Free People. De omzet van Urban Outfitters blijft in een neerwaartse spiraal hangen en noteert een daling van 8,9 procent.

De resultaten van het derde kwartaal maken ook de cijfers van de eerste negen maanden compleet. Het bedrijf ziet de omzet in deze periode met 6,7 procent toenemen naar een omzet van 3,91 miljard dollar.

Het Amerikaanse bedrijf eindigt met een winst van 102,9 miljoen dollar in het derde kwartaal. Wie de winst van de drie kwartalen van dit jaar bij elkaar optelt, ziet dat Urban Outfitters, Inc. een winst van 282,2 miljoen dollar noteert.

Urban Outfitters, Inc. opende in de eerste negen maanden van 2024 in totaal 36 nieuwe winkels, waaronder 20 Free People-winkels, 9 Anthropologie-vestigingen en 7 Urban Outfitters-filialen. Het bedrijf sloot daarnaast 11 winkellocaties, waaronder vijf Urban Outfitters-winkels, vier Anthropologie-vestigingen en twee Free People-filialen.