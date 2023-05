Urban Outfitters, Inc. herstelt winst, maar omzet bij modelabel Urban Outfitters blijft dalen

Urban Outfitters, Inc., moederbedrijf van onder andere Urban Outfitters en Anthropologie, behaalde tijdens het eerste kwartaal van 2023 een nettowinst van 53 miljoen dollar (49,15 miljoen euro). De winst ligt daarmee twintig miljoen dollar (18,55 miljoen euro) hoger dan tijdens hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf.

Tijdens boekjaar 2022 liepen de netto-inkomsten van Urban Outfitters, Inc. nog flink terug met 150,9 miljoen dollar (141,5 miljoen euro).

De totale netto-omzet van het bedrijf steeg tijdens het eerste kwartaal met 5,9 procent naar 1,11 miljard dollar (1,03 miljard euro). De omzet in het retail segment steeg met vier procent, terwijl het groothandels segment kromp met elf procent. De daling in het groothandels segment was te wijten aan een daling van groothandelsomzet van de Free People Group met veertien procent. De groothandelsomzet van Urban Outfitters steeg met 1 miljoen dollar (0,93 miljoen euro),

Binnen het retail segment daalde de netto omzet bij modelabel Urban Outfitters met 13 procent naar 3,8 miljoen dollar (3,5 miljoen euro). Tijdens de eerste drie maanden van 2022 sloot Urban Outfitters, Inc. drie van de 260 fysieke Urban Outfitters winkels in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Er werd één nieuwe Urban Outfitters winkel geopend.

De brutowinst steeg met 14,8 procent van 323,3 miljoen dollar (299,8 miljoen euro) naar 371,2 miljoen dollar (344,3 miljoen euro). De stijging van de brutowinst was voornamelijk het gevolg van hogere initiële handelsmarges, zo stelt Urban Outfitters, Inc., die vooral teweeg werden gebracht door lagere inkomende transportkosten. Daarnaast profiteerde de brutowinst van lagere afprijzingen bij de merken Anthropologie Group en Free People Group.