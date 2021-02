Urban Outfitters, Inc. ziet omzet dalen met 6,9 procent in laatste kwartaal

Urban Outfitters, Inc. behaalde in het vierde kwartaal een omzet van 1,09 miljard dollar (898 miljoen euro). Het bedrijf had te maken met een omzetdaling van 6,9 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Urban Outfitters, Inc. is het moederbedrijf van onder andere Anthropologie, BHLDN, Urban Outfitters en Free People.

De merken Urban Outfitters en de Anthropologie Group (Anthropologie en BHLDN) hadden allebei te maken met een omzetdaling in het vierde kwartaal. Bij Urban Outfitters bedroeg de daling 6 procent en bij de Anthropologie Group kwam het neer op een daling van 11 procent. Free People behaalde als enig merk in het portfolio een stijging, een toename van 6 procent.

Op jaarbasis behaalde Urban Outfitters, Inc. een omzet van 3,4 miljard dollar (2,8 miljard euro). De omzet kwam in het boekjaar ruim een half miljard dollar lager uit dan een jaar eerder. Over de winst van het bedrijf doet Urban Outfitters, Inc. nog geen uitspraken. Het volledige jaarverslag wordt op 2 maart gepubliceerd, zo is te lezen in het kwartaalverslag.