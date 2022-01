UWV krijgt 28.000 aanvragen voor NOW 7.0

Het UWV ontving in de periode tussen 13 december en 6 januari 28.000 duizend aanvragen voor de zevende periode van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat blijkt uit een persbericht van de uitkeringsinstantie.

Inmiddels zijn 22.500 aanvragen toegekend en is er al circa 587 miljoen euro aan voorschotten uitgekeerd. Bijna de helft van dat bedrag, 212 miljoen euro, gaat volgens het UWV naar de horecasector. Voor de detailhandel is dat ongeveer 36 miljoen euro. In de horeca en detailhandel werden respectievelijk 10.689 en 3.477 toekenningen gedaan.

Het aanvraagloket voor NOW 7.0 is sinds 13 december geopend en blijft nog open tot en met 31 januari 2022. Werkgevers kunnen binnen deze periode een aanvraag indienen om een tegemoetkoming in de loonkosten te krijgen voor de periode november en december 2021.

Voorwaarde voor het ontvangen van een tegemoetkoming is een minimaal omzetverlies van twintig procent. Het maximale omzetverlies dat kan worden opgegeven als uitgangspunt voor de berekening van de tegemoetkoming is 90 procent. De tegemoetkoming omvat maximaal 85 procent van de loonkosten.