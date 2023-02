V&D in financiële nood en zoekt akkoord met schuldeisers’

Webwarenhuis V&D verkeert in financiële nood, aldus Retailtrends dat een mail in handen heeft van V&D naar leveranciers. In de mail wordt duidelijke dat V&D Online een akkoord zoekt met de schuldeisers. FashionUnited heeft contact gezocht met de woordvoerder van V&D, deze bevestigt het bericht van Retailtrends.

Retailtrends schrijft dat algemeen directeur van V&D Alexander van Slooten in de mail naar leveranciers over een ‘serieuze vertraging in de betalingen aan leveranciers’ spreekt. De huidige economische situatie met lagere consumentenbestedingen en problemen bij een overgang van het platform waar V&D op draait zouden ten grondslag liggen aan de vertraging in de betalingen.

V&D zoekt akkoord met schuldeisers

Vorige week meldde V&D Online nog dat het assortiment wordt verkleind. Het platform gaat zich focussen op mode, schoenen, sport en woninginrichting. Daarbij gaat het verder inzetten op aanbiedingen.

In de desbetreffende mail aan leveranciers geeft volgens Retailtrends Van Slooten aan dat V&D een beroep doet op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit is een wet die in het leven is geroepen om faillissementen en surseances te voorkomen. Via de WHOA kunnen ondernemingen een schuldsanering afdwingen zonder dat alle schuldeisers akkoord hoeven te gaan. Een meerderheid van de schuldeisers moet dit wel.