Vakbond FNV vraagt Amazon zich aan regels te houden

Amazon opent deze week het eerste bezorgcentrum in Nederland. Vakbond FNV roept de online winkelgigant meteen op zich te houden aan de regels middels een open brief, dat meldt FNV in een persbericht. In de brief staat onder andere dat Amazon de rechten van werknemers moet respecteren, waaronder het recht zich te verenigen in een vakbond.

FNV maakt zich zorgen over de werkomstandigheden van de twee- tot driehonderd distributiemedewerkers en de vierhonderd chauffeurs van het sorteercentrum dat deze week opent, zo is te lezen. Dat komt doordat Amazon er niet goed voor staat als het gaat om het respecteren van de rechten van werknemers. In de Verenigde staten zouden de lonen van werknemers bijvoorbeeld worden gedrukt en zou de gezondheid van werknemers in gevaar worden gebracht door werkdruk.

De brief is opgesteld en medeondertekend door Europarlementariërs Agnes Jongerius (PvdA), Kim van Sparrentak (GroenLinks), Christy Hoffmann (secretaris-generaal van UNIGlobal Union), en Oliver Roethig (UNI Europe). De brief is gericht aan Roeland Donker, directeur van Amazon Nederland.