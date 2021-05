Vakbonden werknemers H&M Spanje organiseren reeks protestacties

Photo Credits: H&M, fotografía de archivo.

Om hun ongenoegen te uiten over de lopende ontslagprocedure van H&M Spanje, hebben de Spaanse vakbonden die de werknemers van H&M in Spanje vertegenwoordigen gedurende de maand mei een reeks protestacties aangekondigd. Dit is te lezen in een officiële mededeling van Spaanse vakbond Comisiones Obreras, die het grootste deel van de meer dan 1.000 te vertrekken werknemers vertegenwoordigt. De vakbonden roepen H&M werknemers in het land onder meer op deel te nemen aan een staking van 24 uur op 19 mei en 21 mei.

Met de protestacties wil Comisiones Obreras, samen met vakbond UGT, het H&M bestuur in het land onder druk zetten om “van houding te veranderen aan de onderhandelingstafel”, aldus Comisiones Obreras in de officiële mededeling. Het gaat de vakbonden vooral om een vermindering van het aantal mensen dat moet vertrekken. Ook willen ze dat H&M compensatievoorwaarden aan zijn werknemers in Spanje biedt, met vrijwillige vergoedingsvoorwaarden die vrijwillige ontslagen mogelijk maken.

De onderhandelingen worden afgerond op zondag 23 mei. Gedurende de onderhandelingen, willen de vakbonden de werknemers van H&M Spanje op verschillende manier mobiliseren, onder andere door hen aan te sporen deel te nemen aan “betogingen” (zoals ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid, afgelopen zaterdag 1 mei), “deeltijdse stakingen van 2 uur per dienst” op 14 mei een “staking op grote schaal” op 19 en 21 mei, aldus UGT en Comisiones Obreras.

Het is nog niet bekend hoeveel werknemers van H&M in Spanje aan de protestacties deel zullen nemen.