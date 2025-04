Omzet Valentino daalt met 2 procent in 2024

De omzet van het Italiaanse modehuis Valentino is vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzet bedroeg 1,311 miljard euro in 2024, een daling van 2 procent tegen constante wisselkoersen en 3 procent tegen actuele wisselkoersen ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2023 sloot het bedrijf af met 1,349 miljard euro.

Valentino na de komst van Alessandro Michele als nieuwe creatief directeur

Jacopo Venturini, de algemeen directeur van Valentino, licht in een verklaring toe: “We hebben in 2024 belangrijke vooruitgang geboekt door de belofte van ons modehuis te blijven koesteren om onze klanten in gelijke mate te betoveren, verrassen en inspireren, en in lijn met de waarden van het merk sinds de oprichting, van de ongeëvenaarde aandacht voor detail tot de toewijding aan uitmuntendheid. Ons werk heeft een beslissende stap gezet met de komst van Alessandro Michele als nieuwe creatief directeur.”

“Zijn eerste collecties, die in de laatste maanden van 2024 werden gelanceerd, hebben al laten zien hoe Alessandro's ongelooflijke inspiratie het verleden weet te herinterpreteren, herzien door zijn unieke en buitengewone ogen, en hoe dit samengaat met de vrijheid waarmee Alessandro zijn creatieve genie ten volle tot uitdrukking brengt. Mijn dank gaat uit naar hem en naar alle collega's van het modehuis, die blijk hebben gegeven van constante inzet en bewonderenswaardige toewijding in een jaar van uitdagingen en vooruitgang”, voegt de algemeen directeur eraan toe.

Het retailkanaal is met 5 procent gegroeid ten opzichte van 2023 en vertegenwoordigt 70 procent van de omzet

Het retailkanaal, inclusief e-commerce, is met 5 procent gegroeid ten opzichte van 2023 en vertegenwoordigt 70 procent van de totale omzet, in lijn met de retailgerichte visie van het bedrijf en met het doel de directe aanwezigheid op de markt te versterken. “Deze strategie komt ook tot uiting in de wens om het gewicht van het wholesale-kanaal (dat in 2024 een daling van ongeveer 20 procent liet zien) te herverdelen ten gunste van een meer selectieve distributie met strategische partners”, legt het management uit in een toelichting.

Japan en het Midden-Oosten presteerden goed, evenals Noord- en Zuid-Amerika, terwijl Europa en Azië met uitdagende situaties te maken kregen, met name in de tweede helft van 2024.

Het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening, goedgekeurd door de raad van bestuur van Valentino spa, liet een ebitda van 246 miljoen euro zien, een daling van 22 procent ten opzichte van 2023, mede als gevolg van incidentele lasten.

Valentino is blijven investeren in het netwerk van winkels in eigen beheer, wat het belang bevestigt dat deze spelen in de relatie met de klanten, “geleid door de waarden van uniciteit, savoir-faire en klantgerichtheid”, aldus de toelichting. De e-commerce heeft een aandeel van 15 procent in de directe verkopen bereikt, vergeleken met 11 procent in 2023 (plus 37 procent tegen constante wisselkoersen). De bijdrage van de beauty- en geuractiviteiten, in licentie bij L’Oréal, is positief. De groei is ook in 2024 bevestigd met een stijging van 51 procent ten opzichte van 2023.

In 2024 heeft Valentino voor het tweede jaar op rij de Gendergelijkheid Certificering behouden. Het modehuis heeft ook een nieuwe bedrijfsovereenkomst voor de detailhandel (boetiek en outlet) en een nieuwe overeenkomst over de productiviteitsbonus voor alle werknemers in Italië geïntroduceerd, met verbeteringen in de balans tussen werk en privéleven en in het welzijn.

Wat de inzet voor duurzaamheid betreft heeft het modehuis zich, in lijn met de in 2023 vastgestelde strategie, toegelegd op het versterken van het bijbehorende bestuur door middel van speciale opleidingsprogramma's, gespecialiseerde comités en transversale werkgroepen. In mei 2025 wordt het Duurzaamheidsverslag 2024 gepubliceerd, waarin de ecologische voetafdruk van de groep en de voortgang ten opzichte van de belangrijkste kpi's worden toegelicht, in overeenstemming met de drie pijlers: mensen, planeet, product.

Valentino Fall Winter 2025, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.