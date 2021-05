Valentino schrapt ‘jongere’ lijn Red Valentino

Modehuis Valentino neemt afscheid van Red Valentino, de jongere lijn van het merk, in 2024. Dit meldt WWD op basis van een statement van CEO Jacopo Venturini. Het is onderdeel van een herpositionering van Valentino en mede daardoor wordt het modehuis ook bontvrij.

Vanaf 2022 zal het bedrijf bontvrij worden. “Maison de Couture betekent voor ons creativiteit, uniek, intiem en een inclusieve mindset. Dat we bontvrij worden past perfect bij de waarden van het bedrijf,” aldus Venturini tegen WWD. “We gaan verder met het onderzoek naar alternatieve materialen zodat we meer aandacht hebben voor het milieu in de komende collecties.”De laatste Valentino-collectie die nog bont bevat zal die van herfst 2021-22 zijn.

De herfst 2023-24 collectie zal de laatste zijn van Red Valentino. De jongere lijn van Valentino werd in 2003 geïntroduceerd en werd in-house geproduceerd.