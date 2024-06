Van About You tot Patagonia: Hoe de mode-industrie zich inzet voor de Europese verkiezingen

Vanaf vandaag (6 juni) tot en met zondag (9 juni) vinden de Europese verkiezingen plaats, waarbij burgers van de EU-landen de leden van het Europees Parlement kiezen. Zij vertegenwoordigen de belangen van de EU-burgers op Europees niveau en hebben de taak om nieuwe wetten op alle gebieden van het leven in de Europese Unie vorm te geven en aan te nemen.

Alexander von Preen, voorzitter van de Duitse retailorganisatie (HDE), riep niet alleen burgers maar ook de Duitse retail op om te stemmen: “Met een hoge opkomst bij de Europese verkiezingen kunnen we samen de Europese Unie versterken. Elke stem telt”, luidde de boodschap van de voorzitter.

“De verkiezingen van dit jaar bepalen de koers voor ons Europa van morgen. Het is belangrijker dan ooit om samen op te trekken tegen extremisme, antidemocratie en antisemitisme”, benadrukte von Preen, en hij wees erop dat de EU een ‘project voor vrede en welvaart’ is dat steunt op de cohesie van haar burgers. “De waarde van het bereiken van een vreedzaam en veilig Europa wordt ons elke dag opnieuw duidelijk gemaakt door de wereldwijde oorlogen die we momenteel meemaken”, zei von Preen.

Samen tegen extremisme en antidemocratie

“Nauw grensoverschrijdende samenwerking in ‘s werelds grootste interne markt is essentieel voor de retail om zijn klanten een verscheidenheid aan producten van hoge kwaliteit te kunnen leveren. Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst kunnen blijven bouwen aan vrede en welvaart, moeten we hiervoor opkomen bij de Europese verkiezingen en Europa onze stem geven”, besluit von Preen.

Merken en modebedrijven zetten zich ook voor de verkiezingen - FashionUnited zet een aantal initiatieven op een rij.

Campagne 'Democracy is About You' door About You. Credits: About You

About You

Sinds 22 mei bezorgt online retailer About You kant-en-klare demonstratieborden rechtstreeks bij klanten thuis, zodat zij “een voorbeeld kunnen stellen voor democratie en diversiteit bij demonstraties en openbare evenementen”.

Deze zijn onderdeel van het initiatief “Democracy is About You”, dat de online retailer samen met het in Hamburg gevestigde creatieve bureau Jung von Matt heeft ontworpen. 50.000 demonstratieborden werden geproduceerd van gerecycled karton en verzonden naar klanten in Duitsland bij hun bestellingen in de online modewinkel.

“Met deze campagne laat About You zien hoe gemakkelijk sociale betrokkenheid voor merken kan zijn: De verpakking maakt gebruik van het grote communicatieve bereik - voor een directe aantrekkingskracht en een sterk merk statement", schrijft zegt Michael Wilde, Creative Director van Jung von Matt, in een persbericht.

Bugatti

Ook Bugatti-bestuurslid Julius Brinkmann roept mensen op om te gaan stemmen: “Voor mij, als EU-burger en CEO van een bedrijf dat actief is in Europa, is het vanzelfsprekend dat ik deelneem aan de komende Europese verkiezingen. We kunnen meebeslissen over de richting van het Europese beleid”, schrijft Brinkmann op LinkedIn.

“Samen hebben we de macht om de transformatie van ons continent vorm te geven. Daarom moeten we gebruik maken van ons democratisch recht en deelnemen aan het besluitvormingsproces bij de komende Europese verkiezingen in juni 2024. Onze stem zal de toekomst van Europa bepalen”, voegt Brinkmann toe.

Icebug

Het Zweedse schoenenmerk Icebug is ook betrokken bij de Europese verkiezingen en benadrukt het belang van stemmen en prioriteit geven aan de natuur. “Het maakt niet uit waar je staat: Gebruik je democratisch recht en ga stemmen”, is de oproep van het merk.

“De wereld zelf voelt misschien ver weg - maar dat is het niet. De beslissingen die in de EU worden genomen hebben een grote impact en veel verordeningen hebben direct invloed op ons. Een voorbeeld is de PFAS-kwestie. Dankzij de verwachte wetgeving om deze ‘eeuwige chemicaliën’ te verbieden, vindt er productontwikkeling plaats en krijgen we toegang tot nieuwe materialen die beter zijn voor het milieu”, luidt een verklaring op sociale media.

Campagne 'Democracy is About You' door About You. Credits: About You

IPSO

Een paneldiscussie getiteld “European Elections - Why Brands Need to Engage Politically in a Changing World” onderzocht de positieve kracht die bedrijven kunnen uitoefenen op macro-politiek niveau gisteren, woensdag, tijdens het Outdoor by ISPO evenement, dat plaatsvond van 3-5 juni.

Er werd ook onderzocht hoe geselecteerde merken dit al in de praktijk brengen in tijden van klimaat- en milieucrisis. Vertegenwoordigers van Icebug, Patagonia, Protect Our Winters Europe en Vaude namen deel.

Patagonia

Het Amerikaanse outdoorbedrijf Patagonia roept samen met de Zweedse fabrikant van melkalternatieven Oatly ondernemers in Europa in een open brief op om campagne te voeren voor een hogere opkomst, aangezien de Europese verkiezingen plaatsvinden “op een cruciaal moment voor het klimaat en de samenleving”.

Daarom mogen werknemers van beide bedrijven in de EU-markten (ongeveer 1.000 werknemers in winkels, fabrieken en kantoren in elf landen) vrij nemen van hun werk om te stemmen. Ze hebben ook gezorgd voor diverse informatie voor werknemers, zodat zij ook hun vrienden, familie en netwerken kunnen overtuigen van het belang van stemmen.

De 'Europa-jurk' van Talbot Runhof en upcyclingatelier Bellevue Couture.Credits: Talbot Runhof

Talbot Runhof x Bellevue Couture

Het Duitse modelabel Talbot Runhof maakt een modestatement voor de Europese verkiezingen: samen met het Duitse upcyclingatelier Bellevue Couture van het sociale project ‘Bellevue di Monaco’ heeft het een “Europees gewaad” gemaakt, dat mensen moet oproepen om te gaan stemmen met de geïntegreerde, gewaagde oproep “Vote”.

Bellevue Couture heeft het uitgebreide patchwork voor het kledingstuk met de hand gemaakt van restanten stof van Talbot Runhof. In het ontwerp zijn Europese vlaggen verwerkt en de rok is donkerblauw, wat de kleur van de Europese Unie weerspiegelt.

“Hoe meer burgers stemmen, hoe veerkrachtiger onze democratie is. Een hoge opkomst is vandaag de dag belangrijker dan ooit”, aldus Talbot Runhof en Bellevue Couture.