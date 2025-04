Van Adidas tot Nike: Aandelen in sportartikelen dalen door Amerikaanse importheffingen

De door de Verenigde Staten aangekondigde importheffingen hebben donderdag geleid tot een koersval van aandelen in sportartikelen. Zo kelderden de aandelen van Adidas en Puma in de vroege handel met ongeveer tien procent. Ook bij de Amerikaanse concurrent Nike tekent zich een somber beeld af: de koers was in de nabeurshandel in New York met meer dan zeven procent gedaald. De bedrijven laten veel goederen buiten de Verenigde Staten produceren.

Volgens de UBS ligt de focus van de markt op het gebied van sportartikelen vooral op Vietnam, omdat de Amerikaanse president Donald Trump voor het land in het Verre Oosten een importheffing van 46 procent heeft aangekondigd. Volgens analist Robert Krankowski van de Zwitserse grootbank is dit percentage ‘veel erger dan de verwachtingen van de investeerders’. Gezien het groeiende belang van Vietnam in de schoenproductie, verwacht hij aanzienlijke tegenwind voor de winstgevendheid in de schoenenbranche.

Krankowski merkte echter op dat een tegenslag bij Adidas een aantrekkelijke koopkans creëert voor een bedrijf met een goede, fundamentele uitgangspositie op de langere termijn. Adidas blijft beter gepositioneerd dan zijn concurrenten.