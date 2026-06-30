Van Brams Paris naar Brams Workwear: waarom de denim-pionier na 50 jaar kiest voor een scherpere koers

Al meer dan vijftig jaar ontwikkelt en distribueert het merk achter Brams Paris een breed scala aan werkkleding- en lifestylecollecties, met een onmiskenbare focus op comfort, pasvorm en denim. Wat ooit begon als een herkenbaar label binnen dit segment, is door de jaren heen organisch geëvolueerd naar een merk dat steeds intensiever aansluit op de harde praktijkeisen van de werkvloer. Die ontwikkeling vraagt nu om een logische, strategische volgende stap. Het merk wordt herpositioneerd onder een nieuwe, duidelijke vlag: Brams Workwear.

De evolutie van een denim-icoon

Toen het merk een halve eeuw geleden werd opgericht, lag de nadruk sterk op het overbruggen van de kloof tussen robuuste werkkleding en dagelijkse lifestylecollecties. De toevoeging ‘Paris’ paste in het tijdsbeeld waarin mode-invloeden en denim hand in hand gingen. In de loop der decennia is de markt voor bedrijfskleding echter drastisch geprofessionaliseerd. Kleding op de werkvloer is allang geen passief product meer; het is een essentieel verlengstuk van de productiviteit, veiligheid en het welzijn van de drager.

Brams speelde hier achter de schermen continu op in door de collecties steeds functioneler en specialistischer te maken. De naamswijziging naar Brams Workwear is dan ook geen plotselinge koerswijziging, maar de ultieme bekrachtiging van een evolutie die al jaren gaande is. De nieuwe naam snijdt de ruis weg en maakt de positionering in één oogopslag helder voor zowel de distributiepartner als de eindgebruiker.

Credits: Brams Workwear

"De markt vraagt vandaag de dag om specialisme. Met Brams Workwear snijden we de ruis weg en laten we direct zien waar onze kracht ligt: functionele en duurzame werkkleding die uitstekend presteert in de praktijk." Brams Workwear

Innovatie in de vezels: focus op de collectie

De rebranding blijft niet beperkt tot een nieuwe naam en een gemoderniseerd logo. De transformatie is direct voelbaar in de productontwikkeling. De hedendaagse professional – van logistiek medewerker tot vakman in de bouw – stelt hoge eisen aan bewegingsvrijheid en materiaalduurzaamheid. Waar traditionele werkkleding vaak stug en zwaar kon aanvoelen, zet Brams Workwear vol in op materiaaltechnische innovaties.

De focus ligt de komende tijd op het verfijnen van hoogwaardige materialen en het perfectioneren van de bekende, betrouwbare pasvormen. Daarbij kijkt het designteam nadrukkelijk vooruit naar de integratie van geavanceerde technologieën zoals 4-way stretch en nieuwe materiaalcombinaties die het dagelijks draagcomfort aanzienlijk verhogen zonder in te boeten op de kenmerkende slijtvastheid. Samen met klanten en partners uit de praktijk wordt de kwaliteit voortdurend getoetst en aangescherpt.

Credits: Brams Workwear

Een consistente merkbeleving achter de schermen

Om de nieuwe propositie krachtig in de markt te zetten, ondergaat de complete look-and-feel een ingrijpende modernisering. Er wordt achter de schermen gebouwd aan een meer consistente visuele stijl en eenduidige communicatie over alle kanalen heen. Nieuw beeldmateriaal vanuit recente fotoshoots toont de kleding in de authentieke, rauwe praktijkomgeving waar de producten thuishoren.

Voor het team achter de schermen betekent deze rebranding een inspirerende professionaliseringsslag: de communicatie wordt overzichtelijker, de productinformatie transparanter en de marketingondersteuning consistenter over alle kanalen heen. Dit biedt een dynamische werkomgeving waarin creativiteit, datagedreven marketing en productontwikkeling samenkomen om het merk optimaal te faciliteren.

Credits: Brams Workwear

Stapsgewijze uitrol en vernieuwing

De transitie naar Brams Workwear wordt de komende periode stapsgewijs doorgevoerd. Dit zal direct zichtbaar worden in alle marketinguitingen, visuele dragers en uiteraard de vernieuwingen binnen de collecties zelf. Onderdeel van deze strategische mijlpaal is de lancering van de volledig vernieuwde website en het bijbehorende digitale platform, dat inmiddels live is gegaan. Hier kan de markt direct kennismaken met de nieuwe merkidentiteit en de aangescherpte collectiestructuur.

Met deze strategische stap bouwt Brams Workwear voort op een stevig fundament van 50 jaar expertise. Het merk bewijst hiermee dat scherp durven kiezen voor je ware corebusiness de ultieme manier is om relevant te blijven in een dynamische en professionaliserende markt.