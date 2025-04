Van data naar actie: De 3 belangrijkste lessen uit de Footprint Benchmark Pilot

De druk op de textielindustrie om haar milieu-impact inzichtelijk te maken en te verminderen groeit snel. Toch worstelen veel merken met het verkrijgen van betrouwbare en vergelijkbare data – vaak door een gebrek aan consistente standaarden, de complexiteit van Life Cycle Assessments (LCAs) en beperkte transparantie in de toeleveringsketen.

Daarom lanceerden transparantieplatform tex.tracer en LCA-software partij bAwear Score de Footprint Benchmark pilot: een initiatief dat zich richt op een gestandaardiseerde methode om de ecologische voetafdruk van textielproducten, in dit geval een wit T-shirt, te meten en onderling te vergelijken. Zo kunnen merken eindelijk ‘appels met appels’ vergelijken.

De deelname van Zeeman, Jolo Fashion Group, HVEG Fashion Group, BY-BAR, Jheronimus Clothing, Protest Sportswear, Wijngaarden VeiligGoed, The Fashion Favourites Group, Kings Of Indigo en SANTINO leverde waardevolle inzichten op over duurzaamheids knelpunten, waaronder de impact op klimaatverandering, fossiel energiegebruik, waterverbruik en landgebruik.

Belangrijkste inzichten

De resultaten van de pilot onderstrepen de impact van verschillende duurzaamheidsmaatregelen:

Het gebruik van zonne-, wind- of waterkracht energie leidt tot een aanzienlijke reductie van de ecologische voetafdruk.

Producten met gerecyclede vezels hebben een lagere CO₂-uitstoot en minder waterverbruik.

De transport uitstoot wordt verminderd door prioriteit te geven aan zeevracht in plaats van lucht- of wegtransport. Deze inzichten bieden merken essentiële handvatten om hun milieu-impact te verkleinen en tegelijkertijd de transparantie in de toeleveringsketen te verbeteren.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden voor alle resultaten en inzichten.

Credits: tex.tracer

Volgende stap: uitbreiding van de benchmark

Na de succesvolle eerste fase van de pilot breiden tex.tracer en bAwear Score het initiatief uit in Q3 van 2025. Deze volgende fase zal nieuwe productcategorieën omvatten en een bredere groep marktspelers aantrekken. Hierdoor krijgen merken nog meer diepgaande inzichten in hun productieproces waardoor zij in staat zijn hun duurzaamheidsstrategieën verder te verfijnen. Wil je deelnemen aan de volgende fase? tex.tracer en bAwear Score nodigen merken, retailers en andere marktleiders uit om deel te nemen aan dit initiatief voor transparantie en duurzaamheid. Voor meer informatie, neem contact op met marise@tex-tracer.com.

Samen bouwen aan transparantie én impact: tex.tracer x bAwear Score

De samenwerking tussen tex.tracer en bAwear Score komt voort uit een gedeelde missie: het versnellen van duurzame transformatie in de textielindustrie. Door blockchain-gevalideerde supply chain data direct te koppelen aan LCA-software en inzichten, overbruggen we de kloof tussen inzicht en actie.

Door gebruik te maken van een geharmoniseerde methode voor dataverzameling, verwerking en interpretatie, zetten we met deze pilot een belangrijke stap richting collectieve transparantie én effectievere verduurzaming. Jesse Dolstra Chief Operating Officer at bAwear Score

tex.tracer is hét transparantieplatform voor merken en retailers dat volledige traceerbaarheid mogelijk maakt – van grondstof tot eindproduct. Het SaaS-platform brengt supply chains in kaart en authenticeert data met tijd- en geolocatiestempels, peer reviews en blockchain-notarisatie. Tijdens de pilot speelde tex.tracer een essentiële rol door de transparantie en betrouwbaarheid van supply chain data te waarborgen via haar blockchain-authenticatie technologie.

bAwear Score is expert in het meten en verbeteren van milieu-impact in de textielketen op basis van Life Cycle Assessment (LCA). De score vertaalt complexe duurzaamheidsdata naar heldere, vergelijkbare inzichten. In de pilot analyseerde bAwear Score de productdata met behulp van de ReCiPe 2016 midpoint LCA-methodologie – een wetenschappelijk onderbouwde standaard om milieu-impact in verschillende categorieën te beoordelen. Dankzij primaire data – verzameld via partners zoals tex.tracer – ontstaan nauwkeurige, product-specifieke impactanalyses waarmee bedrijven gericht kunnen verduurzamen.

Samen zetten ze een nieuwe standaard voor duurzaamheid: van traceerbare data tot meetbare impact, en van inzicht naar strategie.