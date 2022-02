Van de Velde verdubbelt winst in boekjaar 2021

Lingeriegroep Van de Velde heeft de netto groepswinst in het boekjaar 2021 weten te verdubbelen, zo blijkt uit het persbericht. De winst steeg in het boekjaar met 117,7 procent van 14,7 miljoen naar 32 miljoen euro.

Niet alleen de winst had een significante stijging, ook de omzet is omhoog geschoten. De omzet nam in het boekjaar toe met 28,2 procent waardoor de omzet neer kwam op 195,3 miljoen euro. Op vergelijkbare basis is de omzet en de groei ervan iets anders. Dit is te verklaren door een timing verschil als gevolg van uitgestelde leveringen eind 2020 voor het zomerseizoen van 2021, zo is te lezen in het persbericht.

De vergelijkbare omzet in het wholesale segment is in het boekjaar gestegen met 18,4 procent naar 163,6 miljoen euro. De omzet in het retailsegment is in het jaar gestegen met 23,7 procent naar 27,6 miljoen. In Europa is de retailomzet gestegen met 17,8 procent en in de Verenigde Staten met 49,4 procent. De groei jaar-op-jaar in de Verenigde Staten is zo sterk vanwege de continue opening van de winkels in 2021 ten opzichte van de langdurige lockdowns in 2020.

Van de Velde is de eigenaar van modemerken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. Daarnaast heeft het nog de eigen retailketens genaamd Rigby & peller, Lincherie en Lingerie Styling. De groep schrijft in het jaarverslag dat de verkoop van lingerie zeer sterk is hersteld in het boekjaar en zelfs is gegroeid ten opzichte van 2019. De verkoop van badgoed is echter nog niet hersteld vanwege de onzekerheden en beperkingen met betrekking tot reizen in het voorjaar van 2021.

“2021 was een zeer goed jaar ondanks de moeilijke start door COVID. We zijn bijzonder trots op de sterke groei in omzet en EBITDA,” CEO Marleen Vaesen, in het persbericht. “De tweede jaarhelft was de hoogste omzet ooit in deze jaarhelft. We zijn hierin geslaagd door de juiste strategische prioriteiten te leggen. Onze merken hebben we verder uitgebouwd op basis van consumenteninzichten en 360 graden activatie. De Retail Partner is onze geprefereerde Partner en we hebben een optichannel strategie geïmplementeerd. Deze wordt ondersteund door geavanceerde digitale platformen en systemen. Enkel geëngageerde medewerkers kunnen dit waarmaken. Van de Velde heeft een sterke basis om verder te groeien. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst waarin we zullen blijven investeren in onze merken, Retail Partners, optichannel strategie en supply chain om verdere groei te realiseren.”

Verder in het jaarverslag wordt nog genoemd dat op 1 mei 2022 een nieuwe CEO zal starten bij Van de Velde. In een los persbericht wordt bekendgemaakt dat Marleen Vaesen wordt opgevolgd door Peter Corijn. Vaesen zal niet-uitvoerend bestuurder worden in de Raad van Bestuur van Van de Velde.