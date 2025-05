Van groeimarkt naar risicovolle investering: Importheffingen dwingen GoFluo koers te wijzigen

Antwerpen - Belgisch merk GoFluo heeft al jaren het oog op de Verenigde Staten. Het merk bekend van de fluo-hesjes ziet dat harde werk wellicht verdampen vanwege de importheffingen ingevoerd door de regering van Donald Trump. “De VS ging in korte tijd van een beloftevolle markt naar eerder een risicovolle investering”, zo vertelt oprichter Julie Vets.

Welke plannen hadden jullie eerst voor de VS?

We wilden volop inzetten op schaalvergroting via wholesale in sport- en outdoor retail, aangevuld met gerichte online groei. GoFluo werd al verdeeld in 26 staten via meer dan 100 resellers, en we zien veelbelovende tractie. We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een robuuste infrastructuur en nieuwe productlanceringen – met een focus op running – én in beurzen. Alles stond in de steigers om het merk structureel te verankeren op de Amerikaanse markt.

Maar door de abrupte invoering van importtarieven tot 145 procent en de aanhoudende politieke en economische onzekerheid, ging de VS in korte tijd van een beloftevolle markt naar een risicovolle investering.

Wat zou ervoor kunnen zorgen dat jullie doorgaan met de plannen voor de VS?

De VS blijft een interessante markt, maar dit is momenteel financieel en strategisch niet het juiste moment om verder te investeren. We blijven natuurlijk verder werken met onze huidige lokale voorraad en hopen dat er snel een oplossing komt in de tarievenoorlog. Op dit moment zijn de onzekerheid over kosten, consumentengedrag en logistiek te gevaarlijk om beslissingen te nemen. We nemen daarom een meer afwachtende houding aan, werken voorlopig met bestaande voorraden vooral D2C, en stellen nieuwe productlanceringen uit. Onze nieuwe VS order staat voorlopig on hold.

We volgen de situatie nauw op. Als het handelsklimaat verbetert of er een voorspelbaarder heffingenbeleid komt, evalueren we. Ook een samenwerking met een strategische lokale partner of investeerder kan een trigger zijn. Maar gezien onze schaal en de grote opportuniteiten in Europa, geven we daar nu bewust voorrang aan.

Een van de fluo-hesjes, ook wel bodyglowers genoemd. Credits: GoFluo

Mocht er geen verbetering komen, dan wordt het kansen zoeken in Europa. Heb je specifieke kansen voor ogen?

Absoluut. Europa biedt nog ruim groeipotentieel en krijgt nu onze volle focus. We bouwen verder in markten waar onze mix van lifestyle en functionaliteit goed aanslaat.

Vanaf het komende winterseizoen breiden we bovendien ons running-segment uit en lanceren we nieuwe reflecterende accessoires. Die productvernieuwing sluit perfect aan bij de noden van onze klanten.

Frankrijk, Polen en Zwitserland worden genoemd als interessante landen voor GoFluo – waar ligt dit aan?

In Frankrijk sluit onze esthetiek sterk aan bij de gevoeligheid voor design en functionaliteit. Zwitserland is vooruitstrevend qua regelgeving rond zichtbaarheid en vormt een volwassen outdoor-markt. In Polen merken we via nieuwe distributiepartners een groeiende interesse in innovatieve mobiliteitsoplossingen, ondersteund door een steeds kapitaalkrachtigere consument.

Daarnaast zien we nog steeds sterke tractie in Duitsland. Dat bevestigt dat GoFluo internationaal relevant is – ook zonder de VS.

Hoe kijk je naar de toekomst van GoFluo?

Onze missie blijft duidelijk: mensen in beweging zichtbaar maken, zonder in te boeten op stijl. Of het nu gaat om kinderen op weg naar school, fietsers in de stad of mensen die ‘s avonds de hond uitlaten – onze producten combineren veiligheid, comfort en uitstraling en zijn een must have voor iedereen onderweg.

We ronden momenteel een kleinere investeringsronde af en bouwen aan een schaalbaar, hybride model: directe verkoop aan bewuste consumenten gecombineerd met structurele samenwerkingen met resellers maar ook meer en meer met verenigingen en bedrijven. Hier zien we een toenemende interesse omdat samenwerking een win-win situatie is. Bedrijven motiveren hun medewerkers om met de fiets naar het werk te komen, denk aan de toenemende cijfers van fietsleasing, wij zorgen ervoor dat het bedrijf inclusief hun logo in de kijker wordt gezet door de werknemer zichtbaar te laten commuten. En minder kans op een ongeval, dus ook een bijkomende interessante factor die geld kan opleveren voor het bedrijf.

We geloven rotsvast in ons concept en weten ondertussen dat er verschillende groeimarkten zijn. GoFluo is veerkrachtig en klaar om verder te exporteren – ook met een trager VS groeiplan.