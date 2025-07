Van het traditionele orderboekje tot een volledig geïntegreerde B2B-webshop

Wie vorige maand op Pitti Uomo in Florence rondliep, zag het meteen: persoonlijk contact blijft onmisbaar in de mode-industrie. In perfect gestylde stands wordt gepraat, gevoeld, gepast en soms ook besteld. Maar achter die fysieke ontmoeting schuilt een digitale laag die uiteindelijk minstens zo bepalend is voor het succes van een merk: de software die sales, agenten en retailers ondersteunt vóór, tijdens en na de beurs.

Want het ziet er charmant uit; de traditionele orderboekjes, met handgeschreven aantallen per maat. Maar het kan natuurlijk veel efficiënter. Orders schrijven in 2025? Dat doe je real-time en digitaal, in een volledig geïntegreerde B2B-webshop.

Één platform, geen losse tools

Bij Itsperfect is die digitale basis al meer dan tien jaar verweven met het eigen ERP. Via een gebruiksvriendelijke B2B-portal bedien je als merk de volledige wholesale-keten: van collectiepresentatie tot facturatie, van agentondersteuning tot retourbeheer. En met de lancering van Itsperfect’s nieuwe B2B webshop is deze nu nog gebruiksvriendelijker en visueel aantrekkelijker dan ooit.

De kracht zit in de volledige integratie met het eigen ERP: geen losse tools, handmatige synchronisaties of vertragingen, maar real-time toegang tot actuele voorraad, klantinformatie, prijsafspraken, CRM-notities en leverdata. En dat niet alleen voor agenten, maar ook voor retailers. Virtuele showroom voor merken

De webshop is ontworpen als virtuele showroom, waar merken hun collectie visueel krachtig presenteren met meerdere hoge resolutie beelden per product, YouTube-video’s en 3D samples. Productinformatie over materialen, drops, pasvorm en leverdata zijn direct gekoppeld aan het artikel in het ERP. Agenten en retailers zien dus altijd dezelfde actuele informatie.

Credits: Itsperfect

Eenvoudig bestellen voor retailers

Over retailers gesproken, hoe handig zou het zijn wanneer retailers zelf pre-orders en orders kunnen plaatsen? En daarnaast hun facturen kunnen inzien, inzicht in verwachte leverdata hebben en zelf retouren en omruilingen kunnen regelen, inclusief de benodigde retourlabels?

Eigenlijk alles wat je als consument verwacht wanneer je een online aankoop doet, maar nog niet zo vanzelfsprekend is in de B2B verkoop.

In Itsperfect’s B2B omgeving bestel je als winkelier in een paar klikken via een overzichtelijke artikel matrix, die alle beschikbare maten en kleuren toont. Conceptorders, directe bestellingen en retouraanvragen worden allemaal afgehandeld binnen één omgeving.

In de B2B staat het complete overzicht van alle geplaatste orders en kunnen orderbevestigingen eenvoudig gedownload worden. Zodra de bestelling verzonden is, wordt de track & trace informatie met aantallen en vervoerder gedeeld. Ook betalen gaat snel, direct vanuit de webshop via Mollie of Adyen. En door het inzicht in de actuele voorraad kun je een artikel dat niet in de winkel beschikbaar is ook gelijk via dropshipment aan de consument leveren.

Digitaal kantoor voor agenten

De agent speelt nog altijd een sleutelrol in het wholesaleproces, zeker wanneer je als merk internationaal opereert. In de B2B omgeving heeft de agent een eigen digitale backoffice waar hij niet alleen eenvoudig (voor)orders plaatst, maar ook een volledig overzicht van alle klanten heeft. Met 24/7 online en vanaf elk device, dus ook onderweg, toegang tot klantgegevens, verkooporders, en leveroverzichten.

De mogelijkheid om statistieken per merk, klant, collectie, verkooporders en facturen te analyseren, zorgen voor inzicht. En de complete administratie blijft up-to-date door overzichten per klant en merk met handige filtermogelijkheden en download opties.

Tijdens beurzen en in showrooms kunnen agenten via showroom scanning eenvoudig barcodes scannen, artikelen verzamelen en direct bestellingen invoeren. En door de CRM-module is het mogelijk om notities, herinneringen en contactmomenten vast te leggen en op te volgen. Alles wat nodig is om het persoonlijke contact en de soepele communicatie ook na het bezoek aan de stand vast te houden.

De toekomst van orders schrijven

Wat ooit begon met handgeschreven orders in een papieren boekje, is anno 2025 uitgegroeid tot een volledig digitale ervaring. Waarbij real-time samenwerken en inzicht voor zowel merken, agenten als retailers centraal staat: Van de voorverkoop tijdens beurzen en in showrooms, tot de uitlevering en nabestellingen in het seizoen. Met de juiste software blijft de essentie van de mode-industrie - persoonlijk contact, beleving en stijl - overeind en kun je als merk tegelijkertijd een enorme efficientiëslag maken.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Itsperfect via +31 85 016 0175 of sales@itsperfect.io.

Over Itsperfect

Itsperfect is de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijke softwareoplossing voor fashion brands. Alle belangrijke processen die nodig zijn om een fashionbedrijf te draaien komen samen in één compleet ERP pakket. Met een volledig geïntegreerde B2B shop, eigen Point of Sale (POS), en speciale modules voor Product Lifecycle Management (PLM), Warehouse Management (WMS), een leveranciersportaal en sustainability management. 24/7 bereikbaar via elk device en met 50+ out-of-the-box integraties.

Het platform brengt elk kwartaal een nieuwe release uit, waarin wordt ingespeeld op de wensen van zijn gebruikers en ontwikkelingen in de markt. Zo werd onlangs een geïntegreerd Digitaal Product Paspoort en een eigen Return & Exchange portal gelanceerd. Alles om fashion merken te helpen voorop te blijven lopen. Met als basis het ERP systeem zijn de mogelijkheden eindeloos.