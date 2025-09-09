Van magazijnvloer tot Cloud: hoe TCOG en MontaWMS fashionbedrijven helpen groeien

De fashionindustrie verandert in rap tempo. Waar vroeger brands en retailers orders zelf handmatig verwerkten, kiezen steeds meer fashionbedrijven ervoor om hun logistieke processen te automatiseren of uit te besteden. De samenwerking tussen TCOG en MontaWMS speelt hierop in, door het beste van twee werelden te combineren: een sterk ERP-landschap met Microsoft Dynamics 365 Business Central én een toonaangevend warehouse management systeem (WMS) dat direct uit de praktijk is geboren.

“Logistiek gaat allang niet meer alleen over dozen verplaatsen, het draait om grip op data”, zegt Eric van der Craats, Senior Sales Manager bij TCOG. “Bedrijven willen real-time weten wat er op voorraad is en wat een zending werkelijk kost.” Monta heeft de unieke positie in Nederland als logistieke partner die zowel fulfilmentdiensten als het eigen WMS aanbiedt aan e-commerce ondernemers. “Of fashionbedrijven nu hun magazijn zelf willen inrichten of fulfilment uitbesteden, het draait altijd op een WMS-oplossing die state of the art is. En dat is precies waar Monta het verschil maakt.”

Van fulfilment tot softwareleverancier

Monta begon ooit als pure fulfilmentpartij, gericht op het efficiënt logistiek verwerken en verzenden van binnenkomende orders. Maar de eigen ontwikkelde software groeide uit tot een product op zich. “We gebruiken het WMS in onze eigen fulfilmentvestigingen. Zo’n vijf jaar geleden zijn we gestart met de losse verkoop van ons WMS aan e-commerce ondernemers met een eigen magazijn,” vertelt Niels de Cock, Teamlead IT Projectmanagement bij Monta. “De software is ontwikkeld vanuit de praktijk en continu getest in onze eigen magazijnen. Daardoor weten we precies waar de pijnpunten liggen en kunnen we sneller inspelen op klantvragen.” Dat levert niet alleen een robuust systeem op, maar ook een belangrijk voordeel: Monta gebruikt zelf wat het aan anderen levert. “Het is voor ons vergelijkbaar met het openen van een eigen nieuwe vestiging,” aldus De Cock.

Credits: Monta Services

Het beste van twee werelden

Waar Monta gespecialiseerd is in logistieke software en hardware, heeft TCOG een diepgaande kennis op het gebied van ERP-processen. De koppeling tussen Business Central en MontaWMS zorgt voor één naadloze datastroom. Van der Craats: “Wanneer fashionbedrijven inkooporders plaatsen en de goederen het magazijn binnenkomen, wordt alle data direct doorgestuurd naar Monta. Zodra artikelen gepickt en verzonden zijn, wordt de voorraad automatisch bijgewerkt in Business Central. Dat zorgt voor één waarheid in de keten, van voorraadbeheer tot financiële administratie.” Volgens De Cock past dat in een bredere trend: “Bedrijven willen niet langer één all-in pakket dat alles een beetje kan. Ze kiezen voor de beste tool per proces. Het combineren van gespecialiseerde systemen levert vaak een sterker en flexibeler geheel op dan één allesomvattend pakket.”

Wat klanten al bereiken

Voor gezamenlijke klanten zoals sportmerk Rogelli en e-commercebedrijf Power Components, zorgde de koppeling tussen beide oplossingen voor een digitale transformatieslag. Denk aan minder handwerk, lagere foutmarges, en aanzienlijke besparingen door processen in het magazijn te optimaliseren. Daarnaast spelen grotere thema’s mee. Van der Craats: “Er is een groeiende schaarste aan personeel. Bedrijven moeten slimmer en meer geautomatiseerd werken om te overleven.” MontaWMS speelt daarop in door niet alleen naadloos te integreren met ERP-systemen, maar ook met automatisering, zoals robotarmen, autostores en inpakmachines. “Dat is niet alleen efficiënt, maar ook duurzamer: je kunt orders sneller verpakken, maar ook met minder lucht vervoeren, oftewel minder verspilling” legt De Cock uit. “Sommige klanten kiezen daarbij bewust voor dozen in plaats van zakken, passend bij hun duurzaamheidsdoelstellingen.”

Credits: Monta Services

Standaard, maar flexibel

De samenwerking tussen TCOG en Monta draait om een balans tussen standaardisatie en flexibiliteit. De koppeling tussen beide systemen is in de basis stevig neergezet, maar kan waar nodig worden uitgebreid. “De basisintegratie staat als een huis,” zegt De Cock. “Als klanten aanvullende wensen hebben, kunnen we die meenemen. Het is altijd een samenspel, waardoor we snel en pragmatisch kunnen schakelen.” Beide partijen werken volledig in de Cloud, waardoor klanten automatisch profiteren van updates en innovaties. Van der Craats: “Verouderde systemen die jarenlang stilstaan, behoren tot het verleden. Met Business Central SaaS en MontaWMS werken bedrijven altijd met de laatste technologie.” Dat levert niet alleen efficiëntie op, maar speelt ook een rol in het aantrekken van talent. “Moderne systemen maken organisaties toekomstbestendig én aantrekkelijk voor jonge professionals.”

