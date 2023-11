Van plus naar min: Under Armour stelt verwachting boekjaar naar beneden bij

Under Armour, Inc. kijkt somberder naar het boekjaar 2024. Waar het bedrijf eerder nog een gelijke tot iets hogere omzet verwachtte, is die verwachting nu naar beneden bijgesteld.

Het bedrijf verwacht voor het gehele boekjaar nu een omzetdaling tussen de 2 en 4 procent. Hoewel deze verwachting nu is aangepast, houdt Under Armour, Inc. wel vast aan de prognose voor het operationeel inkomen. Dit komt volgens het Amerikaanse bedrijf als het goed is uit tussen de 310 en 330 miljoen dollar (tussen 290 en 308 miljoen euro).

De aankondiging is verwerkt in de financiële update over het tweede kwartaal van het boekjaar. De omzet was nagenoeg gelijk met een jaar eerder. De winst was wel beter dan verwacht, aldus Under Armour CEO Stephanie Linnartz, in de update. Het operationeel resultaat kwam namelijk terecht op 146 miljoen dollar en netto inkomen op 110 miljoen dollar (136,5 miljoen en 102,8 miljoen euro).

De reden om de verwachting naar beneden bij te stellen ligt in de resultaten die zijn behaald in Noord-Amerika in het tweede kwartaal. Hier liep de omzet namelijk terug terwijl de internationale omzet juist steeg.