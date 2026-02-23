Van slaapkamer naar warehouse: het groeiverhaal van Lotsofleah

Lotsofleah maakte in 2024 een onverwachte groeispurt. Wat begon als een kleine online webshop, groeide in enkele maanden uit tot een fashionmerk met wekelijkse drops en duizenden bestellingen. Die groei bracht kansen, maar legde ook direct druk op de operatie. Want hoe blijf je snelheid maken, zonder dat logistiek je afremt?

Oprichter Lotte Westdijk (21) begon met haar eigen spaargeld en een minimale collectie: twee soorten truien, een longsleeve en een cargo broek. “Ik had misschien twee stuks per kleur,” vertelt ze. De eerste foto’s werden thuis gemaakt en de website werd zelfs op het vliegveld gebouwd. Lotte begon vrijwel direct samen met haar broer Boaz Westdijk (24) en zijn beste vriend Timo Pleus (22) de ontwikkeling van het merk. Terwijl Lotte het gezicht van Lotsofleah was, richtten zij zich op de operatie en alles wat nodig was om de snelle groei achter de schermen mogelijk te maken.

Een merk gebouwd op gevoel en community

De naam Lotsofleah, bedacht door Lotte’s moeder, is een speelse verwijzing naar Lotte zelf en haar tweede naam Leah. En dat voel je in alles. Van de collecties tot de manier waarop het merk communiceert met klanten. Via TikTok, lives en andere social content groeide niet alleen het bereik, maar vooral de community rondom het merk.

“Het begon met een paar duizend volgers,” vertelt het team. “Maar zodra we marketing echt serieus gingen inzetten, ging het ineens heel hard.” Vanaf maart 2024 explodeerde de groei. Wekelijkse nieuwe items en collecties die binnen korte tijd uitverkocht waren. Marketing hoefde daarbij niet complex te zijn. “Juist de simpele video’s werken het best,” zegt Lotte. “Het moet echt voelen, niet te gepolijst.” Die authenticiteit vertaalde zich direct in meer bestellingen.

Credits: Lotsofleah

Als groei de operatie inhaalt

Die explosieve groei bracht ook flinke operationele uitdagingen met zich mee. De logistiek werd al snel een bottleneck. Inpakken gebeurde aan de keukentafel, voorraad lag door het hele huis verspreid en retouren stapelden zich op. Klantenservice, inkoop en verzending liepen volledig door elkaar. Later verhuisde de operatie naar een eigen kantoor, waar met zelfgebouwde stellingen werd gewerkt om de groei nog enigszins bij te kunnen houden.

“Op een gegeven moment was het gewoon te veel,” vertelt Lotte. Ook Timo en Boaz zagen de druk toenemen. “De orders bleven groeien, maar de operatie kon dat tempo niet meer bijhouden.” Tijdens piekperiodes werd er ’s nachts doorgewerkt en hielp familie mee. “Achteraf lach je erom,” zegt het team, “maar op dat moment was het pure chaos.”

Van chaos naar controle met Monta

Toen duidelijk werd dat hun eigen logistieke proces geen duurzame optie meer was, ging Lotsofleah op zoek naar een partner die kon meegroeien met hun tempo. Die vonden ze bij Monta.

“Voor ons was het heel duidelijk,” vertellen Timo en Boaz. “We hadden twee opties: een groter pand huren en zelf personeel aannemen, of de logistiek uitbesteden aan een partij die hier dagelijks mee bezig is. Met Monta kozen we voor schaalbaarheid en rust.”

Sinds de samenwerking verzorgt Monta het volledige fulfilment: van opslag en orderverwerking tot verzending en retouren. Daardoor is de operatie niet langer een rem op de groei, maar juist een stabiele basis onder het merk. “Het grootste verschil is overzicht en controle,” zegt Lotte. “Je hoeft niet meer continu bezig te zijn met dozen, labels en ophaaltijden. Je weet dat het gewoon goed loopt.”

Voor Timo en Boaz zit de winst vooral in voorspelbaarheid: “Of we nu een rustige week hebben of een sale met duizenden orders, de operatie blijft stabiel. Dat geeft enorm veel rust.”

Focus op groei

Dankzij Monta kan het team zich volledig richten op waar hun kracht ligt: het bouwen van het merk. Collecties worden doordachter gelanceerd, content en campagnes krijgen meer aandacht en piekmomenten voelen beheersbaar in plaats van stressvol.

De verbeterde operatie vertaalt zich ook direct naar de klant. Snellere verwerking, betere retourafhandeling en een stabiele klantenservice zorgen voor hogere klanttevredenheid en sterk verbeterde reviews. “Je merkt dat klanten vertrouwen krijgen,” zegt het team. “En dat zie je terug in herhaalaankopen.”

Blik op de toekomst: bouwen aan een blijvend merk

Lotsofleah kijkt vooruit. Meer structuur, betere planning en sterkere campagnes staan hoog op de agenda. Het team droomt ook van een fysieke winkel. “Niet alleen om te verkopen, maar om het merk tastbaar te maken voor onze community.”

Wat begon als een hobby in een slaapkamer, is inmiddels uitgegroeid tot een schaalbaar fashionmerk met een stevige operationele basis. Met Monta als logistiek verlengstuk is Lotsofleah klaar om nog verder te groeien.