Vanaf 2022 verse vis in Hong Kong - A fish named Fred

Met ingang van de komende zomer kunnen mannen in Hong Kong eindelijk verse vis kopen bij Wing On Department Store op 2 plekken in de Aziatische wereldstad (Sheung Wan en You Ma Tei).

De kleurrijke mannenmode van lifestyle brand A fish named Fred wordt inmiddels in dik 30 landen verkocht en het eind is nog niet in zicht.

Naast deze mooie start zijn landen als Amerika en Australië maar ook in Tsjechië en Zuid Afrika hard aan het groeien en weten zowel retailers als consumenten het merk te waarderen.

Ondanks de vreemde tijden waarin Corona over de hele wereld een belangrijke rol speelt zijn de doorverkoopcijfers bovengemiddeld en worden de A fish named Fred collecties in steeds meer productgroepen verkocht.

De afgelopen 10 jaar heeft A fish named Fred zich weten te onderscheiden door veel zaken net even anders aan te pakken. Door een flinke dosis humor aan de vrolijke prints toe te voegen en de collectie telkens in originele thema’s te presenteren blijft de schare fans over de hele wereld door groeien.