VanHaren sluit boekjaar 2023 af met een omzet van 288 miljoen euro

Schoenenketen VanHaren heeft een omzetplus in de boeken geschreven voor 2023. Het nieuws wordt door het bedrijf gemeld, samen met het nieuws over een nieuwe CEO.

VanHaren zag in thuisland Nederland een omzetstijging van 8,9 procent. De omzet kwam hierdoor neer op een niveau van 211 miljoen euro. In buurland België waar de keten zijn intrede maakte in 2018 staat de omzet inmiddels op een niveau van 71 miljoen euro. Dit bedrag werd behaald dankzij een stijging van 10,7 procent in het boekjaar.

De omzet steeg harder dan het aantal paren schoenen dat de keten verkocht. In totaal verkocht VanHaren in de Benelux bijna 8 miljoen paren.

VanHaren kondigt eveneens een nieuwe CEO aan. Bastiaan van Loon heeft de taak op zich genomen. Van Loon werkte hiervoor in directiefuncties bij onder andere Vomar, Aldi en Gall&Gall. De nieuwe CEO volgt Han Sterk op die in mei 2023 opstapte. De taken van CEO werden toen tijdelijk overgenomen door onder andere chief financial officer Robert Vos.