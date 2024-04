VanHaren heeft een nieuwe CEO

De Nederlandse schoenenretailer VanHaren kondigt een nieuwe ceo aan: Bastiaan van Loon. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht aan Emerce. Van Loon is vanaf januari 2024 ceo van VanHaren Nederland en België. Hij is de opvolger van Han Sterk, die in mei vorig jaar zijn rol als CEO bij VanHaren verliet.

“Met zijn inspirerende leiderschap, resultaatgerichte mentaliteit, gekoppeld aan een diepgaande kennis van de retailmarkt, is Van Loon de aangewezen persoon om samen met CFO Robert Vos vanHaren succesvol te leiden,” aldus het persbericht. Van Loon heeft jarenlange ervaring in de retail. Hij heeft directiefuncties gehad bij onder andere Vomar, Aldi en Gall & Gall.

Van Loon reageert op het nieuws over zijn aanstelling als CEO: ‘’Met veel trots en energie ben ik deze functie gestart. vanHaren is in Nederland echt een begrip binnen retail en ook in België is VanHaren, met 56 winkels, ondertussen goed in markt verankerd. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het getalenteerde team van VanHaren om onze visie te realiseren en een uitzonderlijke ervaring te bieden aan onze klanten. Persoonlijk wil ik mensen om mij heen inspireren om het beste uit zichzelf te halen en om vanuit intrinsieke doelen te werken. Gelukkig sluit dit goed aan bij de bedrijfscultuur van vanHaren.”