‘Veel belangstelling voor doorstart Adam en Duetz’

De ketens Adam en Duetz krijgen misschien een doorstart. Interesse is er in ieder geval zeker, zo blijkt uit uitspraken van curator Maarten Jansen tegen RTL. 15 kandidaten hebben zich al gemeld.

De geïnteresseerde partijen hebben zich gemeld voor de overname van een of meerdere winkels. Bij het faillissement van Quality of Life BV, het moederbedrijf van zowel Duetz als Adam, zijn 22 winkels betrokken. “We bieden de twee ketens afzonderlijk aan, omdat zij in een ander segment actief zijn. Adam is meer mainstream, Duetz zit hoger in de markt,” aldus de curator tegen het nieuwsplatform. Of er een doorstart gerealiseerd wordt moet vrij snel duidelijk zijn.

Familiebedrijf Duetz breidde in 2018 opeens flink uit toen het 17 winkels van het failliete Adam overnam. Onder de eigen naam heeft het vijf winkels. Het bedrijf probeerde eerder al de schulden te herstructureren door middel van een WHOA-procedure, maar behaalde hier geen succes. Uiteindelijk werd in juni bekend dat moederbedrijf Quality of Life BV faillissement had aangevraagd. Kort daarna werd het faillissement over het bedrijf ook uitgesproken.