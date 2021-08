Veel minder aanvragen TVL-steun in tweede kwartaal

Veel minder bedrijven hebben een aanvraag gedaan voor de TVL-steun van het tweede kwartaal, zo blijkt uit een bericht van de rijksoverheid. Het aantal aanvragen lag 44 procent lager dan voor het eerste kwartaal van dit jaar.

Het totaal aantal aanvragen kwam op 63.000 uit, zo blijkt uit het bericht. Een kwartaal eerder was dit nog 113.000. Bedrijven met een omzetverlies van minstens 30 procent konden een aanvraag doen.

Het tweede kwartaal van dit jaar markeerde een periode waarin de maatschappij langzaam weer heropende. De periode markeert de eerste keer dat het aantal TVL-aanvragen lager lag dan de periode ervoor, zo meldt de rijksoverheid.

Opvallend is dat het gemiddelde omzetverlies van de bedrijven die een aanvraag deden 7 procent lager was dan tijdens het eerste kwartaal. In de detailhandel lag het gemiddelde omzetverlies 10 procent lager. Hoewel het omzetverlies gemiddeld lager was en er 44 procent minder aanvragen binnenkwamen, is het totaal toegekende subsidiebedrag niet heel veel lager. Voor het eerste kwartaal werd er 2,7 miljard euro uitgekeerd en voor het tweede kwartaal 2,4 miljard.