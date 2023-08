‘Veel ondernemers hebben grote moeite met terugbetalen coronaschuld’

Veel bedrijven hebben moeite met het terugbetalen van hun coronaschuld. Dat blijkt volgens het Financieele Dagblad uit de stijgende populariteit van de WHOA-procedures, een nieuwe wet die voorkomt dat schuldeisers dwarsliggen bij een afbetalingsregeling en een faillissement kunnen aanvragen.

In maart werd al bekend dat 100.000 ondernemers nog niets hebben afgelost van hun coronaschuld bij de Belastingdienst. Het kabinet maakte zich destijds ‘met name zorgen’ om ruim 73.000 ondernemers die helemaal niks hadden afgelost in het najaar van 2022.

In het eerste halfjaar van 2023 valt het doek dan ook voor diverse bedrijven. Zo vroeg Beekman Staff Styling bijvoorbeeld eerst een surseance aan, dat kort daarna werd omgezet in een faillissement. Dyanne Beekman, de oprichter van het bedrijf, liet destijds weten dat het effect van de pandemie en van de oorlog erin hakte, waardoor het bedrijf een hoge schuld opbouwde bij de fiscus door de coronasteunmaatregel NOW. “Deze teveel ontvangen steun moet nu worden terugbetaald terwijl je omzet nog totaal niet is wat het ooit is geweest. Dit merk je meteen in je cashflow en is een enorme breuk op je liquiditeit”, klonk het toen.

In de eerste zeven maanden van dit jaar startten bijna 120 bedrijven een WHO-procedure op. “Het is bij ons op kantoor erg druk met bedrijven die langs deze weg een schuldakkoord proberen te bereiken”, vertelt Pieter Christiaan van Prooijen, van Hermes Advisory, aan het FD. Op zijn kantoor gaat het om elf bedrijven, waaronder een kledingproducent.

Van Prooijen voorspelt dan ook dat deze maand een forse stijging van het aantal WHOA-zaken zal ontstaan, omdat een speciale regeling van de Belastingdienst op 1 oktober afloopt. Dat komt omdat de Belastingdienst onder de nieuwe wetgeving makkelijker zou meewerken aan het voorkomen van faillissementen, aldus het FD.

De WHOA werd op 1 januari 2021 in het leven geroepen en stelt levensvatbare bedrijven in staat om een schuldenlast te herstructureren voordat het een faillissement wordt. Wanneer schuldeisers akkoord gaan met de regeling, kan de rechter de resterende crediteuren verplichten mee te doen. Wie betrokken is, kan zich anoniem melden waardoor de zaak buiten de publiciteit wordt afgehandeld, legt het FD uit.